Spartan Race, malore durante la gara: muore il 34enne comasco Stefano Russo È morto a due giorni dal malore che l’ha colpito durante la Spartan Race di Cesenatico il 34enne Stefano Russo, atleta originario del Comasco. La conferma dalla comunità Spartan Race italiana.

A cura di Chiara Ammendola

È morto dopo due giorni all'ospedale Bufalini di Cesena dove era stato ricoverato il 34enne Stefano Russo, atleta colto da malore durante la Spartan Race di Cesenatico. L'annuncio è arrivata in mattinata dalla pagina Facebook di Spartan Race Italia: a uccidere Stefano sarebbe stato un attacco cardiaco.

Spartan Race, il malore sabato durante la corsa a ostacoli

Sgomento tra gli appassionati della corsa ad ostacoli tra le più celebri al mondo che hanno partecipato come il 34enne comasco alla gara di Cesenatico, sulla riviera Adriatica che si è svolta nel weekend. Sono stati i presenti a raccontare l'accaduto e ad allertare i soccorritori giunti poco dopo sul posto. Come si legge anche nel comunicato diffuso dall'associazione italiane, Stefano Russo, atleta di 34 anni originario di Figino Serenza, in provincia di Como, si sarebbe accasciato al suolo alle 9,18 di sabato ad un terzo di gara della Sprint, a circa 1800 metri dal via. Russo, che non ha mai ripreso conoscenza, è stato immediatamente soccorso da una delle unità mobili di servizio della Croce Rossa, intervenuta con medici e paramedici che hanno provato a rianimarlo anche con l'utilizzo del defibrillatore, per tre volte in un'ora e mezza, le prime due nei 40 minuti successivi al malore.ma non c’è stato nulla da fare.

Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cesena dove è stato ricoverato e dove è morto questa mattina intorno alle 9.30. La notizia, confermata dalla famiglia, è stata poi diffusa dalla comunità Spartan Race che ha espresso il suo dolore alla famiglia attraverso un comunicato ufficiale.