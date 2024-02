Sparò e uccise due poliziotti in questura a Trieste: Meran assolto in Cassazione per “vizio di mente” La Cassazione ha confermato l’assoluzione del 33enne dominicano Alejandro Stephan Meran, rigettando quindi il ricorso in quanto inammissibile e confermando la sentenza d’Appello che disponeva la sua permanenza in una Rems. Il 4 aprile 2019 uccise due agenti in questura a Trieste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Meran a sinistra, i due agenti uccisi a destra

Si è concluso definitivamente il processo nei confronti di Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi nella Questura di Trieste il 4 ottobre del 2019.

Il 33enne di origini domenicane non è imputabile per vizio totale di mente. Lo ha stabilito la Cassazione rigettando il ricorso della Procura generale di Trieste, dando invece ragione alla Corte d'Appello che a sua volta aveva confermato il giudizio di primo grado.

Per Meran era disposta la permanenza in una Rems, ossia una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per un periodo di almena 30 anni, vista la pericolosità e la necessità di cure specifiche per l'imputato.

Perché Meran è stato assolto

Secondo la perizia psichiatrica richiesta dai giudici già nel processo di primo grado, l'imputato "era, all'epoca dei fatti e a tutt'oggi, affetto da schizofrenia, di gravità severa, con episodi multipli". Quel giorno di ottobre ha agito "all'interno di una condizione mentale caratterizzata da un delirio persecutorio, di pregiudizio e di onnipotenza, ponendosi in nesso di causalità diretto con la patologia psicotica in atto e tale da escludere totalmente la capacità di volere".

"Nessuna giustizia per Rotta e Demenego" scrive in una nota alla stampa il Sindacato autonomo di Polizia di Trieste. "Dopo il responso della Cassazione sul caso Meran è evidente che il sistema Giustizia è da rivedere ", si legge ancora nella nota nella quale il sindacato richiama infine la "necessità di saper distinguere chi sta dalla parte della legalità e chi no, attribuendo le giuste responsabilità".

La sparatoria in Questura a Trieste

Il 4 ottobre 2019 due poliziotti, l'agente scelto Pierluigi Rotta, 34 anni di Napoli e l'agente Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, sono rimasti uccisi a Trieste in una sparatoria in Questura.

A sparare Alejandro Stephan Meran fermato insieme al fratello per un furto di uno scooter. L'uomo aveva chiesto di andare in bagno: uscito repentinamente aveva preso la pistola all'agente Rotta sparandogli due colpi al lato sinistro del petto e all'addome. Uditi gli spari Demenego era accorso a sua volta per poi essere colpito alla spalla sinistra, al fianco sinistro e alla schiena.

Il dominicano aveva poi sparato ancora e ferendo altri agenti mentre provava a fuggire salvo essere bloccato pochi passi dall'uscita della questura.