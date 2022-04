Spari, auto e tir in fiamme per assalto a portavalori in A14 ma vigilantes sventano il colpo Un colpo in grande stile messo in atto da rapinatori professionisti sul tratto pugliese sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Molfetta e Bitonto, ma che alla fine si è rivelato un flop per gli assalitori.

A cura di Antonio Palma

Spari e poi auto, suv e tir messi di traverso lungo le carreggiate e dati alle fiamme per coprirsi la fuga, è la scena da far west che questa mattina ha fatto da scenario all'ennesimo assalto a un furgone portavalori in autostrada. Un colpo in grande stile messo in atto da rapinatori professionisti sul tratto pugliese sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Molfetta e Bitonto, ma che alla fine si è rivelato un flop per gli assalitori che si sono trovati davanti a un muro di schiuma e si sono dovuti dare alla fuga a mani vuote. Tutto merito dei vigilantes di guardia che quando hanno capito che i rapinatori erano riusciti ad aprire il furgone hanno attivato il sistema di allarme spumablock che riempie il vano con i valori di spuma che si solidifica rapidamente impendendo di entrarvi.

Secondo quanto ricostruito finora, in azione è entrato un gruppo composto da almeno 5 persone che intorno e alle 7 circa, all'altezza del km 656 della A14, nella città metropolitana di Bari, hanno bloccato il traffico dando alle fiamme tre Suv e due autoarticolati messi di traverso su entrambe le carreggiate nord e sud. I malviventi hanno sparato e utilizzato della fiamma ossidrica ma i vigilantes hanno avuto il tempo e la prontezza di attivare il sistema che ha mandato in fumo tutta l'operazione del commando. Le tre guardie giurate che viaggiavano con il portavalori e che sono state aggredite hanno riportato lesioni ma fortunatamente nessuna di loro è grave. Sula dinamica esatta dell'Assalto al portavalori son ora in corso le indagini della Polizia stradale e della Squadra mobile.

A causa della rapina , il tratto tra Bitonto e Molfetta è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore con diversi chilometri di cosa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto, oltre alla polizia son intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Solo alle 13 la circolazione dei mezzi è ripresa in entrambe le direzioni ma in maniera graduale. Attualmente la circolazione infatti è prevista su una corsia in entrambe le direzioni e si ancora disagi al traffico