Sorpreso in casa dall’incendio, pensionato muore nel rogo della sua abitazione a Firenze La vittima del rogo è un pensionato di 91 anni che è rimasto sorpreso dall’incendio che è divampato improvvisamente mentre era da solo nel suo appartamento.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a Firenze, dove un uomo è morto in maniera drammatica in casa sua dopo essere stato sorpreso da un incendio che è divampato improvvisamente mentre era da solo nel suo appartamento.

La tragedia nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre, in un condominio in via Arrigo Boito, non lontano dal Parco delle Cascine.

La vittima del rogo è un pensionato di 91 anni che è rimasto sorpreso in casa dall’incendio senza nessuna possibilità di fuga. L’allarme è stato lanciato dai vicini intorno alle ore 21 di ieri sera quando hanno visto del fumo uscire dalle finestre dell’abitazione al quarto e ultimo piano del condominio.

Sul posto sono subito accorse diverse squadre di vigli del fuoco, sia dalla sede centrale del capoluogo toscano sia dal distaccamento di Firenze ovest. I pompieri sono riusciti a entrare in casa e a trasportare l'uomo all'esterno dell’abitazione prima che le fiamme lo raggiungessero ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Il personale del 118 accorso sul posto ha provato tutte le manovre rianimatorie ma poco dopo si sono dovuti arrendere e constatare il decesso dell’uomo dovuto alle esalazioni del fumo sprigionato dall’incendio in casa.

Nel frattempo i pompieri hanno proseguito l’opera di spegnimento delle fiamme riuscendo a evitare la propagazione anche ad altre abitazioni. L'appartamento della vittima è stato comunque dichiarato inagibile in attesa di ulteriori verifiche anche sull’origine dell’incendio mortale.

Sul luogo della tragedia, oltre ai vigili del fuoco, impegnati con due squadre e 5 automezzi, hanno operato anche i sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia municipale.