Sorpresa sulla superstrada contromano, 72enne fermata dalla polizia: “Mi sono confusa” L’episodio, avvenuto in Sardegna, lungo la strada statale 729 Sassari-Olbia, fortunatamente si è concluso senza conseguenze grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della stradale ma anche degli altri automobilisti di passaggio che hanno segnalato il percolo.

A cura di Antonio Palma

"Mi sono confusa", così una automobilista 72enne si è scusata con gli agenti della polizia stradale dopo essere stata fermata mentre percorreva una superstrada contro mano con gravi rischio per lei e gli altri automobilisti. L'episodio, avvenuto in Sardegna, lungo la strada statale 729 Sassari-Olbia, fortunatamente si è concluso senza conseguenze grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della stradale ma anche degli altri automobilisti di passaggio.

Sono stati questi ultimi infatti ad allertare la centrale operativa con una chiamata di emergenza dopo avere incrociato la donna al volante contromano su un tratto della strada statale alla periferia di Olbia, sulla carreggiata in direzione di Sassari. Qui è stata intercettata poco dopo dalla pattuglia della Polstrada e fermata.

L’intervento dei poliziotti è stato provvidenziale e ha scongiurato conseguenze ben più gravi. Agli agenti che chiedevano spiegazioni sula sua condotta, la donna ha dichiarato di essersi confusa nell'immettersi nella carreggiata all'altezza dello svincolo dell'aeroporto. Una giustificazione che non gli ha evitato una salata multa e soprattutto il ritiro immediato della patente come prevede il codice della strada.

L'episodio risale allo scorso lunedì pomeriggio ma è stato reso noto oggi dalla polizia stradale che ha elencato i vari controlli e sanzioni delle ultime settimane sulla stessa strada. Tra gli altri episodi più eclatanti quello di un automobilista che viaggiava ben oltre i limiti di velocità, raggiungendo i 143 km orari e per di più senza patente, che gli era stata già revocata per precedenti violazioni. Dall'inizio dell'anno sulla Sassari-Olbia la Polstrada di Sassari ha contestato 60 violazioni per eccesso di velocità e ritirato altrettante patenti.