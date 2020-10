in foto: foto d’archivio

Tragedia a Villasmundo, frazione di Melilli in provincia di Siracusa, dove un bambino di sette anni è morto oggi pomeriggio a causa delle gravissime lesioni riportate in seguito alla caduta da una finestra della sua casa, al terzo piano di una palazzina. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo si sarebbe affacciato e dopo aver perso l’equilibrio è precipitato, compiendo un volo di qualche metro che si è rivelato fatale.

Il dramma si è consumato intorno alle 16 di oggi. Stando a quanto accertato il bambino si sarebbe sporto eccessivamente dalla finestra del bagno e dopo aver perso l’equilibrio è precipitato da un’altezza di almeno dodici metri. In via Po, oltre ai soccorsi, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Villasmundo e i colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Augusta.

Il bimbo è stato immediatamente soccorso e trasportato con la massima urgenza – e con l'ausilio di un'eliambulanza – all'ospedale Muscatello dove, malgrado i tentativi dei medici di salvarlo, il suo cuore ha cessato di battere. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per conoscere gli ultimi istanti di vita del bambino e le indagini sono state affidate ai carabinieri di Augusta. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Sabrina Gambino, coadiuvata dal sostituto procuratore Donata Costa. I militari hanno compiuto un sopralluogo nell'abitazione: a quanto pare il piccolo si sarebbe affacciato dalla finestra del bagno approfittando probabilmente di un momento di distrazione della mamma. In casa si trovavano la madre e le due sorelle, mentre il padre in quel momento non era presente.