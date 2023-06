Simone si schianta in moto contro la Bmw dello zio, muore a 18 anni dopo quattro giorni di agonia L’incidente è avvenuto il primo giugno a San Giorgio delle Pertiche (Padova). Simone Filippi era in sella alla sua Kawasaki quando avrebbe effettuato un sorpasso lungo via Trieste schiantandosi contro una Bmw 320 SW. Alla guida della macchina c’era lo zio del giovane.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo quattro giorni d'agonia, un ragazzo di 18 anni è morto. Il grave incidente stradale che aveva visto vittima Simone Filippi era avvenuto giovedì 1 giugno, intorno alle 19,45 in via Trieste, a San Giorgio delle Pertiche (Padova), lungo strada Battaglia.

Il giovane, residente a Cartura, si trovava in sella ad una Kawasaki, quando ad un tratto, per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco si è schiantato contro una Bmw 320: è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata a seguito delle ferite riportate nell'impatto. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita, ma dopo quattro giorni Simone è morto.

Stando alle prime informazioni il ragazzo, che tra qualche settimana avrebbe compiuto 19 anni, era in sella ad una Kawasaki 250, quando ha effettuato un sorpasso lungo via Trieste schiantandosi contro una Bmw 320 SW che stava svoltando in via Zuanon. Dopo l’impatto contro l’auto Simone ha sbattuto violentemente sull'asfalto.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che è stato elitrasportato all’ospedale di Padova in codice rosso. Oggi il drammatico epilogo. L'incidente ha provocato lunghe code sia in direzione Padova che Albignasego.

A rendere ancora più tragica la vicenda il fatto che l'automobilista e la vittima erano legati da un vincolo di parentela. Alla guida della Bmw c'era infatti lo zio di Simone. All’inizio l’uomo non aveva capito si trattasse del nipote, ma quando ha realizzato chi c’era sotto al casco e ha visto arrivare la sorella, madre del ragazzo, non ha potuto far altro che disperarsi.