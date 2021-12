Silvia Floris morta in casa a Barcellona, un infarto la causa del decesso della 32enne Sarebbe morta d’infarto Silvia Floris, la 32enne di Portoscuro trovata senza vita nella sua abitazione di Barcellona il 22 dicembre. Sul corpo della ragazza non vi sarebbero segni di violenza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe morta di infarto Silvia Floris, la giovane di 32 anni trovata senza vita nella sua casa a Barcellona il 22 dicembre. La ragazza è stata rinvenuta nel suo letto quando purtroppo per lei non vi era già nulla da fare. Il suo fidanzato ha lanciato l'allarme per primo, contattando i soccorsi e i familiari della giovane. A loro ha spiegato di non essersi accorto di nulla: la ragazza era andata a riposare poco prima di essere stroncata dal malore. La polizia catalana non ha mai iniziato indagini per omicidio: sul corpo della vittima, sempre secondo le prime indiscrezioni, non erano stati individuati segni di violenza. Sul cadavere era stata comunque disposta l'autopsia in attesa di ulteriori risposte sulla dinamica del decesso.

Silvia viveva all'estero per motivi di lavoro ormai da diversi anni. Dopo aver girato il mondo, aveva deciso di stabilirsi a Barcellona e di iniziare una vita insieme al suo compagno. Sarebbero tornati in Italia proprio nel periodo natalizio. La famiglia di Silvia ha raggiunto la Spagna appena ricevuta la notizia. "Mia sorella era in buone condizioni di salute – aveva detto la sorella Daniela al quotidiano l'Unione Sarda poco dopo la tragica notizia -. Siamo in attesa dell'esame autoptico per capire cosa possa essere accaduto". Per il momento, però, le autorità propendono per un malore improvviso. I funerali di Silvia si terranno martedì 28 dicembre alle 15.30 a Portoscuro, suo paese d'origine. La cerimonia si terrà nella chiesa di San Giovanni Battista alle 15.30, così come annunciato proprio dalla sorella Daniela sul suo profilo Facebook. "Per tutti quelli che arriveranno al porto di Cagliari o all'aeroporto di Elmas, metteremo a disposizione gratuitamente una navetta per accompagnarvi a destinazione e riaccompagnarvi alla vostra partenza".