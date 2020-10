Una ricompensa da mille euro per chiunque fornisca informazioni utili alla identificazione del pirata della strada che ha investito e ucciso un marinaio statunitense di 22 anni in servizio nella base di Sigonella, in Sicilia, scappando senza prestargli soccorso. Lo prevede la Ncis della base militare statunitense in Italia, il Naval criminal investigate service della Naval Air Station. Il tragico investimento risale alla notte del 26 luglio scorso quando il giovane marinaio californiano Arturo Rivera, in servizio a Sigonella dal 13 novembre scorso, è stato centrato in pieno da un'auto in corsa e lasciato esanime sull'asfalto.

La tragedia si è consumata intorno nella notte tra sabato e domenica, alle 3:20 circa, all’uscita della discoteca ‘Discus dance and night' su viale Kennedy nelle vicinanze del Lido Jolly nei pressi della Plaia di Catania. Il 22enne Arturo Rivera stava raggiungendo a piedi la sua auto quando è stato investito da un'auto che poi si è dileguata in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce. Sul caso avevano già avviato le indagini agenti della Polizia municipale incaricato dalla Procura di Catania ma l'analisi dei video delle videocamere di sorveglianza presenti in zona non hanno dato esito e il pirata della strada è rimasto anonimo.

"Se avete informazioni su questo incidente o siete a conoscenza del veicolo in questione contattate il Naval Criminal Investigative Service" scrivono dalla Ncis che ha pubblicato l'appello sulla pagina Facebook di NasSigonella. I mille euro, si legge, nel volantino postato su Fb sono la ricompensa per "chiunque fornisca indicazioni in grado di identificare il veicolo coinvolto". È possibile anche fare una segnalazione anonima scaricando l'app ‘Ncis Tips' o sul sito internet www.ncis.navy.mil.