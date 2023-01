Siena, violentata a 12 anni in discoteca, la denuncia sui social. L’appello: “Chi ha visto parli” Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata in un locale della periferia di Siena la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi. Sulla vicenda sono ancora in corso indagini da parte della polizia.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazzina di 12 anni sarebbe stata violentata in un locale della periferia di Siena la notte tra il 5 e il 6 gennaio scorsi. Sulla vicenda sono ancora in corso indagini da parte della polizia, che ha appreso dell'episodio da alcuni post pubblicati nei giorni scorsi sui social network dai quali sarebbe emerso anche che la minore potrebbe non essere stata cosciente a causa dell'abuso di alcol o droga, circostanza che – va sottolineato – rappresenterebbe un'aggravante per l'eventuale colpevole.

Di certo, come ricorda La Nazione, vi è che un parente dell’adolescente ha affidato a Instagram uno sfogo nei confronti del locale, lanciando un appello affinché chi ha visto qualcosa si faccia vivo e aiuti le forze dell'ordine a identificare i colpevoli: "Se avete visto o sapete qualcosa parlate. Questa ragazza era sotto alcol… Non abbiate paura".

La violenza sarebbe stata commessa in un locale dove le donne pagano solo un euro per entrare, probabilmente all'interno dei bagni o in uno spazio appartato. "Non ci sono telecamere dentro il nostro locale – hanno spiegato i gestori sempre a La Nazione – ma quella sera all’interno si trovavano tre addetti alla vigilanza, di cui due fissi e uno che girava per la sala. Un paio di parcheggiatori esterni e un altro addetto per verificare la lista dei bus-navetta. E non diamo certo da bere ai minorenni. Per come siamo organizzati non può essere successo niente all’interno. Siamo stati informati dal padre di qualcosa di cui non parlo".

La Procura di Siena è stata informata ma per adesso non c'è ancora l'ufficialità della notizia di reato che porta all'apertura di un fascicolo di inchiesta. La dodicenne nei giorni scorsi è stata sottoposta agli accertamenti medici in ospedale, dove è stato anche attivato il necessario supporto psicologico. I medici non avrebbero ancora consegnato i risultati delle analisi sulla ragazzina.

Tuttavia se dovesse emergesse che la minorenne aveva bevuto o aveva fatto uso di stupefacenti ciò rappresenterebbe un’aggravante nei confronti di chi ha approfittato di lei in quello stato.