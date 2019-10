Alberto Fois, medico ritenuto una delle figure di spicco nel campo della pediatria, specialista di neurologia pediatrica, è morto a Siena all'età di 93 anni. I funerali si svolgeranno domani, martedì 29 ottobre, alle ore 15, nella chiesa di Santa Lucia a Siena. L'annuncio della scomparsa del luminare è stato dato dall'Universitá di Siena, dove il professore Fois fu nominato ordinario di clinica pediatrica nel 1971. Nell'ateneo senese ha ricoperto diversi ed importanti ruoli di responsabilità tra i quali quello di direttore dell'Istituto di clinica pediatrica per molti anni. Fois è stato inoltre direttore della scuola di specializzazione in pediatria, direttore della scuola speciale per terapisti della riabilitazione e direttore della scuola speciale in dietologia e dietetica applicata.

Nato a Sassari nel 1926, Fois ha conseguito nella città sarda la laurea in medicina nel 1949. Dopo essersi specializzato in Pediatria all'Università di Firenze nel 1951 ha iniziato la sua attività nella Clinica Pediatrica dell'Università di Siena, Dall'ottobre 1954 al novembre 1955 è stato assistente ricercatore a Chicago presso l'Università dell'Illinois, lavorando nel dipartimento di Pediatria e pubblicando tre lavori inerenti l'elettroencefalogramma nel bambino. Rientrato a Siena è diventato assistente nel 1956. Dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti ha organizzato un laboratorio di Eeg nell'Istituto di Clinica Pediatrica dove ha registrato più di 90.000 Eeg, la maggior parte anche durante il sonno.

Nel 1958 il dottor Fois ha pubblicato negli Stati Uniti "Elettroencephalography in Epilepsy and Related Conditions in Children". Incaricato della docenza di Puericultura nell'Università di Siena fino al 1968, nello stesso anno, vincitore di concorso nazionale in clinica pediatrica, Fois è stato chiamato come professore straordinario di Puericultura all'Università di Sassari. Nel 1971 è stato chiamato come professore ordinario di Pediatria e direttore dell'Istituto di Clinica Pediatrica all'Università di Siena. Da allora ha organizzato diverse attività che includevano il servizio di neurologia pediatrica, il laboratorio per le malattie genetico-metaboliche, il laboratorio di citogenetica e biologia molecolare e un reparto di onco-ematologia clinica.

Fois è stato fondatore e past- president della Società Italiana di Neuropediatria e past- president della European Federation of Child Neurology Societies. Il medico è stato organizzatore di molti meeting e simposi riguardanti le malattie neurologiche, genetiche e metaboliche e corsi universitari post-laurea in neurologia infantile con circa 50 diplomati in ricerche pediatriche con certificato di neuropedistri. E' autore o coautore di oltre 280 lavori, la maggior parte dei quali su argomenti di epilessia e genetica o disordini metabolici. Fois ha pubblicato nel 2009 un volume "Epilessia dell'età evolutiva" e nel 2011 un secondo volume su crisi e pseudocrisi nell'età evolutiva.