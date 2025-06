Si tuffa per aiutare bimbi in difficoltà ma non riemerge, 34enne morto annegato nel fiume Taro a Parma

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una gita domenicale fuori porta si è trasformata in tragedia per una 34enne di Parma che ieri trascorreva la giornata con parenti e amici sul fiume Taro, a Pontetaro, nel comune di Fontevivo. L'uomo si è tuffato in acqua con altri adulti presenti sul posto dopo aver visto un gruppo di bambini che nuotava con difficoltà ma mentre gli altri sono riusciti a tornare a riva con i minori, lui non è più riemerso.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 1 giugno, intorno alle 15.30, sotto il ponte dell'A1 sul Taro. Qui il 34enne cittadino moldavo partecipava ad una tavolata con un gruppo di connazionali tra cui anche alcuni bambini. Dopo pranzo alcuni ragazzini si sono tuffati nel fiume ma sono apparsi in difficoltà e così l'uomo con altri adulti si è subito lanciato in loro soccorso.

I minori sono stati raggiunti e aiutati a tornare a riva sani e salvi ma una volta sul greto del fiume, ci si è accorti che l'uomo mancava all'appello e non era più riemerso dall'acqua. Immediatamente è scattato l'allarme con una chiamata ai numeri di emergenza e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per le ricerche. Imponente la macchina per cercare il 34enne ma col passare delle ore purtroppo le speranze di salvarlo si sono affievolite sempre di più fino alla tragica scoperta del suo corpo senza vita.

Squadre di pompieri da Fidenza e da Parma, con nucleo sommozzatori ed elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Bologna, hanno scandagliato la zona del fiume per ore in cerca del disperso. Solo intorno alle 19 i sommozzatori sono riusciti infine a individuare il 34enne che però purtroppo era già morto. I sanitari del 118 in attesa sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso. Non è chiaro se l’annegamento dell'uomo sia dovuto a una congestione o ad altro tipo di malore mentre era in acqua.