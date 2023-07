Si tuffa in mare con le sorelle ma viene trascinata via, bimba di 10 anni annega a Oristano Le due sorelle sopravvissute alla tragedia e sono state portate in ospedale a Oristano. La 12enne è stata ricoverata con una sindrome da annegamento, mentre la più grande non avrebbe riportato conseguenze fisiche ma entrambe sono sotto shock.

Una bambina di 10 anni è morta annegata in mare oggi nell'Oristanese, in Sardegna, dopo essersi tuffata in acqua con le due sorelle maggiori. Il dramma si è consumato nel pomerio di oggi, giovedì 20 luglio, davanti alla spiaggia di Porto Alabe, al confine tra i comuni di Tresnuraghes e Magomadas, in provincia di Oristano. Per la piccola inutili i soccorsi di un bagnino e di altri bagnanti che si sono tuffati in acqua per soccorrerla ma non ci sono riusciti. Il corpo senza vita della piccola è stato recuperato solo successivamente dalla Capitaneria di Porto, accorsa sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le tre sorelle erano con un'amica di famiglia per trascorrere una giornata al mare. La piccola si era tuffata con le sorelle maggiori, solo di qualche anno più grandi, ma stavano giocano a pochissimi metri dalla riva quando si è consumata la tragedia. Il mare però pare fosse agitato oggi con onde grosse e vento forte. All'improvviso un'onda anomala le ha trascinate via e le ragazzine non sono più riuscite a recuperare la riva.

Dalla spiaggia si son accorti di loro ed è scattato subito l'allarme. Qualcuno si è tuffato subito dopo per soccorrerle. Bagnino e altri turisti sono riusciti a raggiungere, con grosse difficoltà, le due sorelle più grandi che hanno 12 e 17 anni ma purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare. La bimba è stata trascinata dalla corrente sempre più al largo e quando è giunta sul posto la motovedetta della Capitaneria di porto era ormai troppo tardi.

Le due sorelle sopravvissute alla tragedia e sono state portate in ospedale a Oristano con un'ambulanza del 118. La 12enne è stata ricoverata con una sindrome da annegamento, mentre la più grande non avrebbe riportato conseguenze fisiche ma entrambe sono sotto shock per la terribile tragedia che si è consumata davanti ai loro occhi.