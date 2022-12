Si scopre figlia di milionario deceduto anni fa, 14enne ore vuole l’eredità dell’imprenditore La storia arriva dal Trevigiano ora la madre della 14enne vuole avviare una causa per riconoscimento della paternità, pronta anche a portare in tribunale il test del Dna.

A cura di Antonio Palma

Era sempre vissuta col nome della madre e senza sapere chi fosse il vero padre ma, durante una lite in casa tra la genitrice e i nuovo compagno, la mamma si sarebbe sfatta sfuggire la realtà celata per oltre un decennio e così una ragazzina adolescente avrebbe scoperto a 14 anni di essere figlia di un imprenditore milionario con moglie e figli, ormai deceduto.

La storia arriva dal Trevigiano dove, come riporta il Corriere Veneto, dopo aver sollevato involontariamente il velo che avvolgeva la storia, ora la madre della 14enne vuole avviare una causa per riconoscimento della paternità, pronta anche a portare in tribunale il test del Dna già effettuato che confermerebbe il fatto che l’imprenditore era il padre biologico della ragazza.

Una scelta che per ora sembra indirizzare proprio verso un lungo iter processuale visto che i famigliari dell’imprenditore scomparso avrebbero chiuso ogni porta dopo essere stati contattati in via informale e informati della ulteriore paternità del defunto.

I parenti infatti avrebbero assicurato di non saperne nulla di questa relazione che sarebbe proseguita ben oltre la nascita della bimba, a detta della mamma della 14enne.

Sul piatto in effetti vi è una cospicua eredità milionaria che alla morte dell'uomo si erano ovviamente divisi la legittima moglie e i due figli riconosciuti.

Le identità dei protagonisti sono ovviamente protette dalla privacy: non si sa chi fosse l'imprenditore milionario né vi sono dettagli sul reale patrimonio lasciato dall'uomo, morto tre anni fa senza riconoscere la bambina.

Secondo la madre della 14enne, però, lui l'avrebbe sempre sostenuta economicamente, e non solo, restando in contatto con la madre e presenziando agli eventi più importanti della bimba, ora ragazzina, che però sarebbe rimasta sempre all'oscuro del fatto che quell'uomo che ogni tanto vedeva in casa era il suo genitore.