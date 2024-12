Si schianta in moto sotto gli occhi del papà dopo un sorpasso: morto il 21enne Alessandro Busatto

video suggerito

Un 21enne di Mestre, Alessandro Busatto, è morto dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Marghera. Il giovane ha sorpassato un'auto a bordo della sua moto sotto gli occhi del papà, che guidava poco lontano da lui, e pochi secondi dopo si è schiantato contro un furgone che arrivava dalla direzione opposta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alessandro Busatto

È morto sul colpo dopo aver perso il controllo della moto durante un sorpasso in via Colombara, a Marghera. Alessandro Busatto, 21enne di Mestre, è deceduto intorno alle 17 del pomeriggio dopo lo scontro con un furgoncino che arrivava dal senso opposto. Il giovane studiava da meccanico all'Istituto Pacinotti.

Il tutto è avvenuto davanti all'auto del papà, che viaggiava poco dietro di lui. L'uomo ha purtroppo assistito all'incidente del figlio con il furgone che arrivava dalla direzione opposta e all'intervento dei soccorsi sul luogo dello schianto.

Secondo quanto ricostruito, il 21enne si sarebbe scontrato con la sua moto da cross con un furgone che arrivava frontalmente dalla direzione opposta e infine è uscito di strada. Nonostante l'intervento dei sanitari avvenuto tempestivamente, per il giovane non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Il padre ha visto ripartire Busatto con il semaforo verse all'incrocio e affiancare l'auto che li precedeva per superarla con un sorpasso, ma dopo pochi secondi lo ha visto scontrarsi frontalmente con un Fiat Fiorino bianco. I medici hanno provato a lungo a rianimare il ragazzo sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Su quanto accaduto saranno effettuati ulteriori accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Secondo le prime informazioni, il sinistro stradale si sarebbe verificato dopo la manovra azzardata del 21enne a bordo della sua moto da cross, ma le circostanze di quanto accaduto sono ancora tutte da verificare.

Il 21enne sarebbe l'unica vittima del sinistro stradale, mentre il conducente del furgone proveniente dal senso opposto non si sarebbe fatto nulla. Sconvolta la comunità di Mestre, dove il giovane era residente insieme alla famiglia, e l'Istituto Pacinotti dove il 21enne studiava come meccanico.