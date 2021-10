Si schianta con il tir contro una casa a Reggio Emilia, conducente muore sul colpo Un tir con a bordo un uomo di 55 anni è andato a sbattere contro una palazzina di Calerno di Sant’Ilario. Il conducente ha perso la vita sul colpo. Probabilmente ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo. È al vaglio degli inquirenti la dinamica del mortale. L’edificio che ha subìto un grosso danno, verrà dichiarato inagibile.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Un tir si è schiantato contro una palazzina, il conducente è morto sul colpo. È successo oggi intorno alle 13 a Calerno di Sant’Ilario, in provincia di Reggio Emilia. Non sono rimaste coinvolte altre persone nell'incidente. In corso le indagini per ricostruire le dinamiche e la causa dell’incidente.

L’impatto contro il cemento, poi la morte. È questo l’epilogo dell’incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre, nel paesino in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 55 anni, originario di Cervia, è uscito fuori strada all’altezza di via XXV luglio e, sbandando, è andato a sbattere con il suo tir blu, contro una palazzina che ha danneggiato forse irrimediabilmente. Gli inquirenti hanno ipotizzato che si sia trattato di un malore che ha fatto perdere all’uomo prima il controllo del mezzo e poi la vita. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Emilia, la polizia locale di Calerno e gli operatori del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Purtroppo per l’uomo, però, non c’e stato niente da fare se non constatare il decesso. Intere squadre dei pompieri si sono, poi, occupate della messa in sicurezza dell’abitazione dilaniata dall’impatto. Probabilmente la stessa verrà dichiarata inagibile a causa dei danni alla struttura, ormai pericolante. Per questo motivo il tratto della via Emilia coinvolto nell’incidente è stato transennato e chiuso al traffico. Lunghe code sulla strada che conduce da Parma a Reggio Emilia, hanno causato disagi e rallentamenti alla viabilità. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per accertare le cause dell’incidente e del decesso.