Si rifiuta di dare il metadone a una paziente, infermiera presa a pugni al pronto soccorso di Agordo Un’infermiera del Pronto soccorso dell’ospedale di Agordo, nel Bellunese, è stata aggredita da una paziente mentre era in servizio. La professionista sanitaria è stata colpita con un pugno ed è caduta a terra dopo essersi rifiutata di consegnarle del metadone. Nella notte un’altra aggressione si è consumata a Sanremo, dove un 31enne è stato arrestato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Un'infermiera del Pronto soccorso dell'ospedale di Agordo, nel Bellunese, è stata aggredita da una paziente mentre era in servizio. La professionista sanitaria è stata colpita con un pugno dopo essersi è rifiutata di consegnarle del metadone.

L'infermiera, dopo aver ricevuto il colpo, è caduta a terra. La paziente, seguita per la sua dipendenza da stupefacenti, era stata accompagnata al pronto soccorso da un uomo che, secondo quanto si legge sui quotidiani locali, sembra abbia estratto anche un coltello, senza tuttavia fare nessun'altra minaccia.

La coppia, che pare sia già nota per i suoi comportamenti atipici in città, è stata denunciata dai carabinieri. Il metadone è un oppioide sintetico, usato in medicina come analgesico nelle cure palliative e utilizzato per ridurre l'assuefazione nella terapia sostitutiva della dipendenza da stupefacenti.

Trentunenne arrestato a Sanremo per aggressione a due operatori sanitari

Un altro episodio simile si è consumato nella notte a Sanremo, dove un 31enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di lesioni per avere aggredito due operatori sanitari al pronto soccorso dell'ospedale Borea.

Tra l'una e le due della scorsa notte l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza della Croce Verde di Taggia per una ferita riportata dopo essere caduto con il monopattino.

Una volta nella sala accettazione del pronto soccorso, visibilmente ubriaco, ha iniziato a mostrarsi violento e ha colpito al volto uno dei volontari del nosocomio che cercava di calmarlo. I carabinieri sono subito intervenuti su chiamata al 112 e in un primo momento sono riusciti a riportarlo alla calma.

Poco dopo, tuttavia, il 31enne ha ricominciato a dare in escandescenze e ha quindi aggredito anche un infermiere che stava cercando di medicare le ferite che aveva riportato nella caduta. Il trentunenne è stato dunque arrestato dai militari dell'Arma. Il giovane è stato trovato in possesso di marijuana.