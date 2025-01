video suggerito

Si nasconde sotto una coperta sull’armadio in casa della ex, arrestato 30enne a Verbania Un giovane di 30 anni è stato arrestato a Verbania per essersi introdotto in casa della ex fidanzata, verso la quale aveva un divieto di avvicinamento per maltrattamenti, ed essersi nascosto sull’armadio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era entrato in casa dell'ex fidanzata e si era nascosto sopra un armadio, avvolto in una coperta, nel tentativo di non essere visto. Un 30enne residente in provincia di Verbania è stato arrestato dagli agenti della quadra mobile locale- L'uomo era stato denunciato per maltrattamenti e aveva un divieto di avvicinamento alla ex compagna che lo aveva lasciato.

Quando i poliziotti sono arrivati a casa della donna, lei ha inizialmente negato la presenza dell'ex fidanzato in casa. Forse ignara di tutto, ha invitato i poliziotti a controllare, sostenendo che l'ex compagno non fosse mai entrato in casa. Le forze dell'ordine però lo hanno rintracciato quasi subito, nascosto sul tetto di un armadio e avvolto in una coperta.

L'uomo è stato aiutato a scendere dal mobile e poi è stato portato via per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. Il 30enne è noto alla giustizia anche per i maltrattamenti dei quali era stato accusato ai danni dell'ex fidanzata. Nonostante il divieto imposto di avvicinarsi all'abitazione della donna, il 30enne ha violato la disposizione introducendosi nell'appartamento e cercando di sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine.

Non è chiaro se il 30enne si sia introdotto in casa della giovane a sua insaputa o se l'abbia costretta a negare la sua presenza in casa tramite minacce. Quello che è certo è che fortunatamente l'uomo è stato subito individuato e portato via dalle autorità che lo hanno poi dichiarato in arresto.

Il 30enne è stato portato via dagli agenti della squadra mobile della questura verbanese.