Si nasconde dietro a un cespuglio e violenta una donna che stava correndo: la tragedia a Cesena

Venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna è stata violentata: è stata aggredita da un uomo che si era nascosto dietro a un cespuglio.

Ha atteso la sua vittima nascosto tra gli alberi e poi l'ha violentata. È successo venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una 50enne, stava costeggiando il fiume Rio Salto nella periferia di San Mauro Pascoli, nella zona che da via Rio Salto conduce a via Tosi. Quando improvvisamente è stata aggredita e violentata da un uomo che è uscito dalla vegetazione. La donna ha cercato di difendersi in tutti i modi prima di essere stata immobilizzata. Dopo la violenza e una volta da sola la donna è riuscita a chiamare i carabinieri.

Subito la donna è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesesa, dove è stato attivato il codice rosso. Fondamentale è stata la sua testimonianza, così qualche minuto dopo è stato trovato l'aggressore: si nascondeva in un capanno a circa un chilometro di distanza dal luogo dell'aggressione. Come aveva spiegato la donna l'uomo era rimasto ferito a una mano proprio a causa dalla strenua difesa della donna.

L'arrestato è un 26enne del Gambia: dovrà difendersi ora dalle accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Si trova ora in carcere a disposizione della Procura di Forlì.