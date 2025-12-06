Attualità
video suggerito
video suggerito

Si nasconde dietro a un cespuglio e violenta una donna che stava correndo: la tragedia a Cesena

Venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli, una donna è stata violentata: è stata aggredita da un uomo che si era nascosto dietro a un cespuglio.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha atteso la sua vittima nascosto tra gli alberi e poi l'ha violentata. È successo venerdì mattina nel Cesenate, lungo il sentiero ciclo pedonale della periferia di San Mauro Pascoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una 50enne, stava costeggiando il fiume Rio Salto nella periferia di San Mauro Pascoli, nella zona che da via Rio Salto conduce a via Tosi. Quando improvvisamente è stata aggredita e violentata da un uomo che è uscito dalla vegetazione. La donna ha cercato di difendersi in tutti i modi prima di essere stata immobilizzata. Dopo la violenza e una volta da sola la donna è riuscita a chiamare i carabinieri.

Subito la donna è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesesa, dove è stato attivato il codice rosso. Fondamentale è stata la sua testimonianza, così qualche minuto dopo è stato trovato l'aggressore: si nascondeva in un capanno a circa un chilometro di distanza dal luogo dell'aggressione. Come aveva spiegato la donna l'uomo era rimasto ferito a una mano proprio a causa dalla strenua difesa della donna.

L'arrestato è un 26enne del Gambia: dovrà difendersi ora dalle accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Si trova ora in carcere a disposizione della Procura di Forlì.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Uccide la nonna, la barista: "Il compagno della madre corso da noi con un buco alla tempia"
Uccide la nonna a martellate dopo una lite, arrestato 30enne
Ferito anche il compagno della madre
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views