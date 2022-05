Si infila nel cassonetto per prendere vestiti usati, giovane muore incastrato a Mestre La polizia sta valutando l’ipotesi che il ragazzo non fosse da solo davanti a quei cassonetti in cui ha trovato una morte atroce cercando abiti usati.

Un vero e proprio dramma della povertà quello andato in scena davanti a un cassonetto per la raccolta di abiti usati: un giovane in cerca di qualche abito dismesso è rimasto letteralmente stritolato nel meccanismo usato per depositare i vestiti, trovando una morte atroce. La tragedia si è consumata nella notte giovedì e venerdì davanti a uno dei cassonetti gialli che vediamo piazzati in strada o nelle isole ecologiche. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima cercava di recuperare nottetempo dei vestiti dismessi in un cassonetto a Mestre, nel Veneziano, e per questo, torcia in mano, si era infilato nel cassonetto per rovistare tra le buste.

Ad un certo punto però qualcosa è andato storto, il ragazzo si è sporto troppo all’interno col busto ed è rimasto letteralmente stritolato nel meccanismo con la testa bloccata. Forse ha perso l’equilibrio in quella posizione precaria, facendo attivare il meccanismo interno di chiusura che gli è stato fatale. L’uomo pare abbia chiesto aiuto urlando ma purtroppo all’arrivo dei soccorsi era troppo tardi. A dare l’allarme infatti sono stati alcuni passanti allertati dalle urla ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per liberare la vittima dal meccanismo di chiusura, i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto lavorare a lungo con le cesoie per tagliare la lamiera. Sul luogo dell’accaduto anche la polizia alla quale è toccato il compito di ricostruire i fatti e identificare la vittima, compito non agevole visto che il ragazzo non aveva con sé alcun documento. Si tratta di un giovane di origine cecena sul quale verrà svolta l'autopsia per stabilire l'esatta causa di morte. La polizia sta valutando ora l’ipotesi che non fosse da solo davanti a quei cassonetti e che a dare l'allarme possa essere stato qualcuno che era con lui e che poi è scappato. A questo proposito è stato acquisito un video delle telecamere della zona che hanno ripreso in parte il fatto da lontano e che potrebbero fare luce su tutta la drammatica vicenda.