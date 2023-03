Si finge avvocata senza la laurea e sottrae 250mila euro a 15 clienti: condannata a 3 anni e 9 mesi Si era finta avvocata sottraendo così denaro ad almeno 15 clienti. Circa 250mila euro, secondo l’accusa, ottenuti senza poter esercitare la professione perché senza laurea. La donna, ora condannata a 3 anni di carcere, non era iscritta all’albo degli avvocati di Bari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si fingeva avvocata regolarmente iscritta all'albo professionale di Bari e convinceva le sue vittime di poterle aiutare in Tribunale. Antonella Veronica Marino, 48 anni, è stata condannata a 3 anni e 9 mesi di reclusione dal Tribunale di Bari con l'accusa di esercizio abusivo della professione legale e truffa nei confronti di almeno 15 persone, che complessivamente le avrebbero corrisposto circa 250mila euro.

La condanna arriva dopo la chiusura dell'inchiesta partita in seguito alla denuncia presentata da un gruppo di vittime. I fatti risalgono al 2015 e nel maggio del 2016 la donna era finita ai domiciliari. Secondo l'accusa, la sedicente avvocata convinceva le vittime, spesso in stato di bisogno, della sua serietà professionale, richiedendo parcelle onerose senza poi emettere alcuna fattura.

Un raggiro che secondo l'accusa sarebbe andato avanti se le vittime non avessero denunciato il tutto alle autorità. L'ordine degli avvocati di Bari, attraverso il legale Guglielmo Starace, si è costituito parte civile nel processo insieme ai clienti truffati. Per la donna era stata richiesta una condanna ad almeno due anni di reclusione dal pm Marco D'Agostino.

La finta laurea e le truffe ai clienti

Marino, allora 41enne, sosteneva di poter fornire assistenza in materia civile e penale, dichiarando di avere una lunga carriera alle spalle. Invece, stando a quanto rilevato nel corso delle indagini, la donna era iscritta al corso di laurea in Giurisprudenza, ma non aveva mai sostenuto esami. Pertanto, non avendo conseguito il titolo di laurea, non era neppure iscritta all'albo professionale degli avvocati.

Le indagini sono state coordinate dal pm Marco d'Agostino e l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal gip Sergio Di Paola. Secondo l'inchiesta, le denunce contro la sedicente avvocata sarebbero state almeno 8.