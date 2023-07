Si addormenta sul materassino e viene trascinata al largo in mare: Aurelia salvata dal suo cane Aurelia Trianni è stata salvata dal suo cane Giulio dopo essersi addormentata sul materassino, essere stata spinta a largo dalla corrente ed aver avuto un attacco di panico: è successo in una spiaggia salentina.

A cura di Davide Falcioni

Poteva finire in tragedia la domenica di relax al mare di Aurelia Trianni, che tre giorni fa – dopo aver raggiunto la spiaggia di Pescoluse con il suo cane Giuli – si è tuffata in acqua per cercare un po' di refrigerio dalla calura estiva sdraiandosi sul suo materassino: una scelta che, tuttavia, ha rischiato di rivelarsi fatale. La donna, infatti, si è addormentata in balia delle onde e sarebbe stata trascinata a largo dalla corrente se non fosse intervenuto proprio il suo cane. Giulio, infatti, si accorto che Aurelia si stava pericolosamente allontanando dalla riva e dopo essersi liberato dal guinzaglio a cui era legato all'ombrellone si è tuffato e ha letteralmente riportato indietro la donna.

"Da piccola – ha raccontato Aurelia – ho rischiato di annegare e, per questo motivo, ho paura ad addentrarmi in mare. Faccio il bagno sempre vicino alla riva. Giulio, poi, appena provo ad entrare in acqua tenta sempre di bloccarmi, come se avesse il terrore di farmi avvicinare al mare. Fino a ieri non capivo perché lo facesse: ora, dopo quello che è accaduto, credo che lui abbia sempre saputo della mia paura".

Eppure Aurelia si era sdraiata sul materassino gonfiabile con l'intenzione di rimanere a pochi metri dalla spiaggia. Tuttavia, dopo essersi appisolata, è stata sospinta al largo dalla corrente e dal vento. "Quando mi sono risvegliata – racconta – ho avuto una crisi di panico. Ma mi è bastato volgere lo sguardo verso la spiaggia e incrociare quello di Giulio che si è subito tuffato. Mi ha raggiunto e portato a riva grazie al guinzaglio che aveva al collo e che fortunatamente non avevo legato dall'altro capo. Se non ci fosse stato, non so come avrei reagito: avere un attacco di panico con l'acqua alta, come mi è già successo un'altra volta, non è un'esperienza piacevole ed è anche molto rischioso".