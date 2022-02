Sharon Germano morta investita da un’auto a Torino: “Addio al tuo splendido sorriso” Torino piange Sharon Germano, la trentunenne morta nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 3 febbraio in via Druento.

A cura di Alessia Rabbai

Sharon Germano

È Sharon Germano la trentunenne di Torino morta nell'incidente stradale in via Druento giovedì scorso 3 febbraio. Per la donna, che ha avuto la peggio nel sinistro, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto. Sharon lavorava per un'azienda impegnata nel settore delle comunicazioni. "Il mio lato peggiore è la spontaneità – scrive nella descrizione su Facebook – Troppo vera per nascondermi, troppo ribelle per piacere a chiunque".

I messaggi di cordoglio a Sharon Germano

Sono tantissimi i messaggi d'addio comparsi sui social network in ricordo a Sharon Germano. Aldo scrive: "Non ci sono parole di conforto per poter accettare una cosa del genere, chi ti ha conosciuto sa che eri esattamente come ti descrivono. Una ragazza sempre solare, sorridente e a modo ed è normale che tante persone siano ancora incredule a tutto questo. Non ho parole, e porgo le più sentite condoglianze alla famiglia". E Giusi: "Unica, bella intelligente, sorridente. Questa notizia mi ha sconvolto e veramente un destino crudele". "Indimenticabile il tuo sorriso, il tuo entusiasmo…Ciao stellina" scrive Valentina.

L'incidente stradale in cui è morta Sharon Germano

Sharon è morta in un incodente stradale in cui un'auto l'ha travolta, uccidendola. Era mattina quando la trentunenne stava attraversando la strada in prossimità di un semaforo all'incrocio tra via Druento e via Traves. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto, improvvisamente un'auto, una Bmw station wagon, proveniente da Savonera e che viaggiava in direzione di strada Altessano, l'ha travolta. Un impatto violento, che l'ha sbalzata per diversi metri e l'ha fatta finire sull'asfalto, provocandole ferite fatali. Alla guida della macchina c'era un quarantaduenne, che si è fermato a prestarle i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha cercato di rinaimarla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il conducente della vettura, sotto choc per l'accaduto, è stato accompagnato all'ospedale Maria Vittoria a Torino.