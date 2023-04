Sfregiata in volto con l’acido da uno sconosciuto il giorno di Pasqua, ora rischia di perdere la vista È caccia all’uomo nel Messinese per individuare l’autore dell’aggressione con l’acido avvenuta ai danni di una donna di 66 anni. Il giorno di Pasqua in uscita dalla chiesa è stata aggredita da uno sconosciuto che poi è scappato.

A cura di Chiara Ammendola

È stata aggredita il giorno di Pasqua mentre usciva dalla chiesa di Olivarella, nel Messinese, la donna di 66 anni che ora rischia di perdere la vista. Un uomo, rimasto sino ad ora sconosciuto, le ha lanciato del liquido corrosivo sul volto provocandole dei danni su diversi parti del volto, compresi gli occhi. La vittima è una donna di 66 anni che da quel giorno è ricoverata all'ospedale di Milazzo.

Ora a distanza di quasi due settimane, i carabinieri della compagnia di San Filippo del Mela sarebbero vicini a una svolta e quindi a individuare l'autore della barbara aggressione avvenuta in piazza Cannistraci. Secondo quanto trapelato sembra che la vittima conoscesse il suo aggressore, ma gli inquirenti stanno lavorando nel più stretto riserbo per evitare che possano trapelare informazioni utili al riconoscimento dell'uomo incappucciato al momento senza nome.

Armato di liquido corrosivo il pomeriggio di Pasqua ha raggiunto il centro della cittadina in provincia di Messina e si è diretto verso la donna che era appena uscita dalla chiesa e le ha lanciato contro l'acido prima di darsi alla fuga. In questo senso saranno fondamentale le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare l'autore dell'aggressione.

Intanto i medici stanno tentando di limitare i danni provocati dall'acido sul volto della 66enne. Subito dopo l'aggressione la donna è stata soccorso da alcuni presenti e poi trasportata all'ospedale di Milazzo dal personale del 118, qui è stato deciso il suo trasferimento al Policlinico di Messina, dove è stata medicata e dimessa. La donna ha però riportato ferite agli gli occhi e a una parte del viso. I medici la stanno sottoponendo a una terapia per evitare danni permanenti alla vista. Non corre pericolo per la sua vita ma ancora è da capire l’entità del danno subito.