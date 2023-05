Sesso in pieno giorno in spiaggia, il sindaco: “Ok alla fruibilità ma forse avete un po’ esagerato” Una coppia di amanti ha preso alla lettera la fruibilità della spiaggia lasciandosi andare a un rapporto sessuale in piena regola. I due non hanno badato affatto della nutrita presenza di altri cittadini, come si vede da un fotogramma di un video postato sui social dallo stesso Sindaco.

A cura di Antonio Palma

La scena di sesso sulla spiaggia di Trani

"Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po' "esagerato" così il sindaco di Trani ha commentato un video che riprende due focosi amanti intenti a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno sulle spiagge della cittadina pugliese e che bene presto è diventato virale tra chat e social.

Il riferimento del primo cittadino di Trani, Amedeo Bottaro, si riferisce ai lavori di intervento di rifacimento del tratto costiero della città conclusi solo lo scorso anno che hanno ridato vita a un lungo tratto di spiaggia in precedenza eroso dal mare e che invece è tornato fruibile ai cittadini.

Proprio su uno di questi tratti interessanti dai lavori infatti è stata immortalata la coppia di amanti che ha preso alla lettera la fruibilità del posto lasciandosi andare a un rapporto sessuale in piena regola. I due non hanno badato affatto della nutrita presenza di altri cittadini, come si vede da un fotogramma di un video postato sui social dallo stesso Sindaco con i volti dei due protagonisti opportunamente offuscati.

La presenza dell'uom e della donna infatti non è passata certo inosservata e mentre molti si allontanavano dalla zona preferendo spostarsi altrove, qualcuno ha fatto un video riprendendo la singolare scena con lo smartphone da lontano. Un filmato che poi tra chat e social è diventato presto virale in città fino ad arrivare all'attenzione del sindaco che ha deciso di fare un post ironico su Facebook.

Il suo intervento sull'episodio però inevitabilmente ha generato centinaia di commenti tra i cittadini, tra chi ha criticato il gesto della coppia ma anche della persona che ha fatto il video e quello del sindaco per aver rilanciato la notizia, e chi invece ha ironizzato sull'accaduto.