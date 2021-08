Sesso in mare a Porto Cesareo, il video diventa virale e scatena le polemiche I due amanti focosi forse contavano sull’orario per passare inosservati visto che era l’alba ma il posto scelto non poteva certo nasconderli completamente dalla vista. Inevitabilmente qualcuno ha preso un telefonino e ha immortalato la scena condividendola poi con altri. Il video, diventato virale, ha scatenato da un lato le proteste dall’altro anche le ironie di molti.

A cura di Redazione

Presi dalla foga della passione, non hanno trovato niente di meglio da fare che spogliarsi e tuffarsi in acqua per fare sesso, peccato che lo abbiano fatto davanti a tutti, nello specchio di mare antistante la costa e ben visibile dalla strada. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cesareo, lungo la costa ionica in provincia di Lecce, e ha scatenato una valanga di polemiche tra i residenti e commercianti visto che la scena è stata anche immortalata dai telefonini e poi diffusa attraverso i canali social dove è diventata virale.

I due amanti focosi forse contavano sull’orario per passare inosservati visto che era l’alba e il sole stava appena sorgendo ma il posto scelto non poteva certo nasconderli completamente dalla vista. Per dare sfogo alla la loro passione, infatti hanno scelto lo specchio di mare davanti al lungomare Sambati, quella che è storicamente definita “la spiaggia dei cesarini”. Una insenatura sabbiosa ben visibile da riva e oltretutto a pochi passi dal centro cittadino.

Sul tratto di mare infatti si affacciano sia hotel e strutture commerciali che negozi e in quel momento oltre a chi era di ritorno dalla notte di San Lorenzo in strada vi erano già molte persone tra fornitori dei locali e passanti mattinieri. Inevitabilmente qualcuno ha preso un telefonino e ha immortalato la scena condividendola poi con altri. Il video, diventato virale, ha scatenato da un lato le proteste sul degrado turistico di quelle zone di mare ma dall’altro anche le ironie di molti che perdonano i due amanti e giustificano il gesto condannando invece chi ha ripreso e diffuso il video.