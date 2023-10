Sessantenne guida per 30 anni senza rinnovare la patente: si spostava nelle ore meno trafficate, multata In provincia di Alessandria una donna è stata multata per aver guidato a lungo con la patente scaduta. Agli agenti di polizia che l’hanno fermata ha prima confidato di aver dimenticato il documento a casa, poi ha ammesso di non aver mai fatto richiesta di rinnovo negli anni.

Si arresta la corsa per la donna che ha guidato per più di trent'anni con la patente di guida scaduta. L'autista 60enne è stata identificata e fermata dalla Polizia Stradale di Alessandria, la quale l'ha multata e segnalata alla motorizzazione civile per effettuare nuove verifiche sul possesso dei requisiti psicofisici previsti e richiesti.

Da quanto si apprende, la donna era solita mettersi alla guida della propria vettura solo per brevi spostamenti tra i vari paesini vicini alla zona di residenza. E prestava molta attenzione anche agli orari in cui viaggiare: infatti valutava giorni e fasce orarie precise per uscire, considerando anche le condizioni del traffico.

Tutto questo è stato possibile fino alla scorsa settimana, prima che la Polizia di Stato la fermasse nei pressi di Acqui Terme, un comune in provincia di Alessandria. Quando le è stato chiesto di accostare, la donna ha provato subito a giustificarsi, riferendo agli agenti della sezione della Polizia Stradale alessandrina di aver dimenticato la patente a casa.

È però bastato poco agli uomini della Polizia per risalire alle sue informazioni: attraverso la consultazione delle diverse banche dati in loro possesso infatti sono riusciti a verificare l'effettiva data di rilascio del documento alla donna. Quest'ultimo è stato consegnato nel lontano 1979, senza che venisse più rinnovato. Ad ammetterlo è stata la stessa 60enne che ha confidato di non aver mai fatto richiesta di rinnovo nel tempo e che quindi ha guidato per oltre trent'anni con la patente scaduta.

A questo punto all'autista è stata applicata una sanzione amministrativa, secondo quelle previste nello specifico caso e non solo. Gli agenti l'hanno segnalata anche alla motorizzazione civile affinché potesse provare effettivamente il suo stato sia fisico che psicologico attuale.