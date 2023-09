Separate e adottate alla nascita, tre sorelle si ritrovano grazie ai social Si chiamano Giovanna, Vincenza e Annamaria le tre sorelle separate e adottate alla nascita che si sono ritrovate dopo oltre cinquant’anni grazie ai social. Le signore, originarie di San Severo, erano rimaste lontane per 53 anni. L’incontro è avvenuto alcuni giorni fa a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove vive Annamaria.

A cura di Eleonora Panseri

Vincenza, Anna Maria e Giovanna

Si chiamano Giovanna, Vincenza e Anna Maria le tre sorelle separate e adottate alla nascita che si sono ritrovate dopo oltre cinquant’anni grazie ai social. La storia delle signore, originarie di San Severo, in provincia di Foggia, e rimaste lontane per 53 anni, è stata raccontata dal Corriere del Mezzogiorno. L'incontro è avvenuto alcuni giorni fa a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove vive Annamaria.

L'incontro delle tre sorelle

Le tre bambine erano state affidate a un orfanotrofio e date in adozione separatamente. A rendere possibile l'incontro è stata Giovanna, che vive in Sicilia. "Mi sono messa alla ricerca di mia sorella Annamaria, avevo il grande desiderio di ritrovarla, di sapere come stesse. E nonostante avesse un cognome diverso dal mio sono riuscita a risalire a lei già diversi anni fa. È negli ultimi mesi però che sono riuscita finalmente a sentirla e a organizzare l’incontro tra noi tre sorelle", ha raccontato.

Il contatto tra le due è avvenuto tramite Facebook: "Ci siamo tenute in contatto per circa cinque mesi, fino a quando non sono riuscita ad organizzare il mio viaggio a Ruvo di Puglia per poterla finalmente abbracciare insieme a mia sorella Vincenza che oggi vive a Sannicandro di Bari".

L'incontro è iniziato con un abbraccio: "Sarà difficile potersi vedere con frequenza, per via della distanza. Ma sono immensamente felice di aver ritrovato Anna Maria e Vincenza. Lo desideravo tanto", ha aggiunto Giovanna. La signora è riuscita a trovare anche altri cinque fratelli, figli che il padre ha avuto con la sua prima moglie. "Pensavo di essere sola e invece, da qualche mese, ho scoperto di avere dei fratelli", ha detto Annamaria.

Il primo contatto 30 anni prima

Nonostante il vero incontro sia avvenuto solo pochi giorni fa, un primo contatto tra due delle sorelle, Giovanna e Anna Maria, c’era stato 30 anni prima. Giovanna aveva contattato la sorella trovando il numero di telefono della sua abitazione, presentandosi come sorella.

Alla prima seguì una seconda telefonata. A rispondere fu il papà adottivo di Annamaria che le chiese di evitare ulteriori contatti. A distanza di decenni, alla fine, Giovanna è riuscita a riabbracciare la sua famiglia.