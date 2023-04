Senza biglietto picchia il capotreno e lo manda in ospedale, il video dell’aggressione Momenti di paura la mattina di mercoledì, 12 aprile, nella stazione dei treni di Borgo Valsugana. L’aggressione sotto gli occhi degli altri passeggeri che hanno filmato tutto. Il colpevole è stato individuato dai Carabinieri, è un 33enne nordafricano con precedenti.

A cura di Biagio Chiariello

Un capotreno ed un macchinista della linea Trentino, giunti alla stazione ferroviaria di Borgo Valsugana centro (nella provincia di Trento), sono stati aggrediti da un passeggero del treno, quando al viaggiatore è stato contestato il mancato pagamento del biglietto. I fatti sono avvenuti due giorni fa, 12 aprile, e il video dell'aggressione è stato filmato da un'altra persona a bordo dello stesso convoglio fermo allo scalo.

Secondo le ricostruzioni, capotreno e macchinista hanno spiegato al giovane – pare nordafricano – che doveva fare il biglietto altrimenti il treno non sarebbe partito. Ne è nata prima una discussione, degenerata poi in una vera e propria aggressione fisica. Come si vede nel filmato, l'uomo prima si lancia contro uno dei due – il capotreno – poi in suo soccorso interviene il collega.

Nel frattempo i Carabinieri di Borgo Valsugana, allertati dal macchinista, si sono precipitati sul luogo dell’aggressione. Il giovane straniero – nel mentre – aveva fatto perdere le proprie tracce. Il capotreno è andato poi al pronto soccorso per le ferite riportate dall’aggressione; è tuttora in ospedale per gli accertamenti, ma non è in gravi condizioni.

Grazie all’acquisizione del video e la testimonianza di alcune persone presenti al momento dell’aggressione, è stato possibile identificare il colpevole. L'uomo – rintracciato sul luogo di lavoro e portato in caserma – era già noto anche per reati quali rapina, ricettazione, furto, e resistenza a pubblico ufficiale.

Solo alcuni giorni fa era già stato denunciato per tentato furto e avrebbe comunque l’obbligo di firma per i suddetti reati.