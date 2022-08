Senigallia, padre tenta di salvare il figlio che voleva buttarsi sotto un treno: morti entrambi Padre e figlio sono morti travolti da un treno merci: secondo una prima ricostruzione pare che il ragazzo volesse suicidarsi lanciandosi sotto il convoglio che stava arrivando.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia a Senigallia, in provincia di Ancona. Due turisti originari di Perugia – padre e figlio – sono morti investiti da un treno in transito.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, il padre 63enne ha provato a salvare il figlio di 26 anni che minacciava di volersi uccidere quando un treno merci li ha travolti entrambi senza dar loro scampo.

Il dramma è avvenuto all'altezza del lungomare Mameli, a Nord della stazione di Senigallia.

Il traffico nelle Marche sulla linea Fs tra Marotta e Senigallia è stato sospeso dopo le 21. Nel frattempo, fa sapere Trenitalia, "i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti". Tra Senigallia e Marotta, per quanto riguarda i treni Regionali, Trenitalia ha allestito bus sostitutivi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

La Polfer ha già ascoltato diversi testimoni che avrebbero confermato come il 63enne avesse seguito il figlio che era sceso sulle rotaie e, nel disperato tentativo di salvarlo, è stato travolto anche lui dal convoglio in transito. Per i due non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Le due vittime erano originarie di Perugia che da diversi anni trascorrevano le vacanze nel comune marchigiano.