Sono 140 i migranti annegati al largo del Senegal dopo il naufragio più grave del 2020. Altre 59 sono state salvate per miracolo dopo che l'imbarcazione con circa 200 persone a bordo è affondata al largo delle coste senegalesi nel più grave naufragio registrato nell'inizio dell'anno. A fornire questo dato straziante è l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) citando i media locali. Le 59 persone tratte in salvo sono state aiutate dalla Marina senegalese e spagnola e da pescatori locali, che hanno anche recuperato i resti di altre 20 persone. Il governo del Senegal e l'Oim hanno organizzato una missione per valutare le condizioni dei sopravvissuti al terribile naufragio, fornendo loro immediata assistenza. Nel 2019 un altro terribile naufragio dalle cifre simili si è verificato al largo della Libia. In quell'occasione avrebbero perso la vita circa 150 persone e questo sottolinea ancora una volta la necessità del soccorso in mare.

Quello del 2019 è stato il peggior naufragio registrato da maggio del 2017. Prima di questo incidente, 669 persone avevano già perso la vita nel Mediterraneo, segnando un triste record. Chi nel 2019 ha avvistato le imbarcazioni capovolgersi, ha raccontato di più barche salpate da Khoms. Le strutture erano ovviamente fatiscenti, soprattutto alla luce del carico che stavano trasportando. I primi ad intervenire per il salvataggio sono stati i pescatori, che però non hanno potuto far molto se non contare i cadaveri. Ne contarono oltre 70, alcuni di questi mai recuperati. Il bilancio delle vittime, quindi, potrebbe ad oggi essere ancora più elevato di quello che siamo in grado di conoscere. A confermarlo è l'Onu: il numero confermato è di gran lunga inferiore a quello reale. Di molte stragi non si sa ad oggi neppure l'esistenza. Le morti in mare, continua l'Onu, sono tra le poche a non fare notizia.