Semi svestita sul davanzale si lancia dalla finestra: carabinieri la afferrano al volo e la salvano La segnalazione di pericolo immediato era stata lanciato dalla madre della 36enne. La donna si è lancia dalla finestra ma con uno scatto i due carabinieri sono riusciti ad afferrarla per un braccio, trattenendola ed evitando che precipitasse.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Semi svestita e in piedi sul davanzale della finestra di casa a diversi metri di altezza, una donna di 36 anni si è lasciata cadere nel vuoto ma è stata miracolosamente salvata dai carabinieri intervenuti sul posto che sono riusciti ad afferrarla al volo tenendola per un braccio e impedendo così che precipitasse a terra. L’incredibile salvataggio dei militari dell’arma è avvenuto nei giorni scorsi in un paese della valle del Bidente, sull’Appennino Romagnolo, in provincia di Forlì-Cesena

L’intervento decisivo è stato condotto dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Meldola che, inviati sul posto dalla centrale operativa, sono intervenuti tempestivamente mettendo in atto tutti le azioni decisive per il salvataggio della signora. I militari erano giunti sul posto a seguito di una segnalazione di pericolo immediato lanciato dalla madre della donna che aveva ricevuto una video-chiamata dalla figlia che le prospettava un gesto estremo.

Arrivati sul posto in poco tempo, i due carabinieri della pattuglia hanno constatato la gravità della situazione con la donna semi svestita che si sporgeva in piedi sul davanzale di una finestra di casa a circa sei metri di altezza con chiari intenti suicidari.

Mentre uno dei militari ha tentato di distrarla e instaurare con lei un dialogo per farla desistere, l’altro carabinieri è riuscito nel frattempo a introdursi in casa, agevolato dal fatto che il portone era stato lasciato aperto, e ha potuto così avvicinarsi alla donna. I due militari poi hanno continuato il dialogo con lei per diversi minuti in casa, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, ma ad un certo punto la situazione è degenerata improvvisamente.

La donna, infatti, infine ha cercato di lasciarsi cadere nel vuoto ma i due carabinieri si sono subito lanciati verso di lei e con uno scatto sono riusciti ad afferrarla per un braccio, trattenendola ed evitando che precipitasse. Infine, non senza difficoltà, sono riusciti a riportarla in sicurezza all’interno dell’abitazione dove hanno atteso l’arrivo del personale sanitario del 118, precedentemente allertato coi pompieri, che ha preso in carico la signora per le cure del caso.