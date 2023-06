Segregata in casa e costretta a compiere atti di autolesionismo: “Rotti in un anno 7 paia di occhiali” Nell’abitazione della coppia a Bagheria (Palermo) le violenze andavano avanti dall’agosto 2021: l’uomo minacciava e picchiava la convivente, costringendola a compiere atti di autolesionismo e segregandola in casa. Arrestato dalla Polizia, è accusato di maltrattamenti e sequestro di persona.

A cura di Teresa Fallavollita

Erano ormai due anni che tra le mura di una casa a Bagheria, in Sicilia, andava in scena l’incubo di una donna, la cui identità resta ignota, vittima delle violenze del compagno.

L’uomo è stato arrestato dalla Polizia, con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona, con l’aggravante della continuazione. Si trova ora nel carcere Burrafato di Termini Imerese, in attesa del processo.

L’orribile vicenda è avvenuta a Bagheria – il comune, dopo il capoluogo siciliano, più popoloso della città metropolitana di Palermo – ed è andata avanti continuativamente negli ultimi due anni.

Secondo le ricostruzioni degli agenti che hanno portato al fermo dell’uomo, sarebbe dall’agosto 2021 che l’accusato attuava un comportamento intimidatorio e violento nei confronti della compagna.

Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe ripetutamente insultato, picchiato e minacciato di morte la convivente. In alcune occasioni la donna sarebbe stata anche costretta a compiere atti di autolesionismo.

Solo nel corso dell’ultimo anno, gli agenti hanno appurato che la donna ha acquistato ben 7 diversi paia di occhiali, per sostituire di volta in volta le montature rotte a seguito delle aggressioni, ulteriore conferma delle violenze subite.

La coppia era residente a Bagheria e condivideva la stessa abitazione: tra gli altri reati contestati all’arrestato, anche quello di aver chiuso a chiave la compagna dentro casa per impedirle di uscire, segregandola.

Il gip di Termini Imerese ha emesso un’ordinanza cautelare in carcere per l’uomo, in seguito prelevato dagli agenti del commissariato di Bagheria che avevano svolto le indagini che hanno permesso di inchiodare il convivente abusante.

L’arresto dell’uomo pone fine a un incubo domestico durato quasi due anni: per lui, l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona con l'aggravante della continuazione ai danni della compagna.