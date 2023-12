Scorgono cadavere che galleggia in acqua mentre passeggiano in piazza, orrore a Padova Il terribile ritrovamento in una canaletta in Prato della Valle, centrale piazza della città di Padova. La vittima un giovane di 25 anni che però non aveva ferite evidenti sul corpo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

A cura di Antonio Palma

Orribile ritrovamento oggi in piazza Prato della Valle a Padova. Nelle acque nel canale dell'Isola Memmia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che galleggiava. Il terribile ritrovamento nelle prime ore della mattinata di mercoledì 13 dicembre nel canale che circonda la piazza cuore della città veneta. Dopo l’allarme, lanciato da alcuni passanti, sul posto sono accorsi sia polizia che vigili del fuoco a cui è toccato il triste compito di recuperare il corpo.

I pompieri sono intervenuti poco dopo le 7.30 con il gruppo sommozzatori che si sono calati nelle basse acque del canale con una scala per recuperare la vittima. Quest’ultima è stata successivamente identificata come un giovane uomo di 25 anni di origini africane e regolare sul territorio nazionale. Il personale medico del suem 118 ha potuto solo accertarne il decesso.

Sul posto ritrovati e recuperati anche alcuni oggetti appartenenti al 25enne tra cui i documenti che hanno permesso la sua identificazione. I sommozzatori dei vigili del fuoco, su indicazione degli investigatori, infatti si sono calati in acqua una seconda volta per cercare di recuperare ogni oggetto che era nei pressi del cadavere ma non sono emersi altri elementi e oggetti utili a chiarire la dinamica.

Restano ancora da chiarire le cause del decesso. Da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza ma maggiori dettagli potrebbero arrivare da un esame più approfondito sulla salma che è stata portata all'istituto di Medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria per una eventuale autopsia.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi ma i dati raccolti finora fanno propendere per una tragica fatalità mentre, visto il luogo, è meno probabile l'ipotesi del gesto estremo. L’uomo potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso ed essere caduto in acqua nella notte o nelle primissime ore del mattino senza che nessuno si accorgesse di lui in tempo.