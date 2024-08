Scontro tra scooter e moto, morta Maria Cristina Mulè. Era moglie dell’ex vicesindaco di Torino: “Fa male”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Maria Cristina Mulé insieme al marito Marco Marocco – Foto Facebook

Una donna di 56 anni è morta questa mattina a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, nel Torinese. La vittima del sinistro si chiamava Maria Cristina Mulè ed era la moglie di Marco Marocco, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex vicesindaco della Città metropolitana di Torino.

La 56enne era in sella a uno scooter elettrico che, per cause in fase di accertamento, è andato a scontrarsi con una motocicletta che procedeva in senso opposto ed è morta sul colpo a causa del violento impatto. L'altro motociclista è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi. I Carabinieri della Compagnia di Chivasso si sono occupati dei rilievi per far luce sulla dinamica del sinistro.

"Ci sono storie d'amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte. Bastava poco per far sembrare un po’ tutto più bello, bastava poco per stare bene con te e bastava solo qualche secondo di ritardo per averti ancora qui con noi. Tra una settimana saremmo partiti tutti insieme per le vacanze e a ottobre avremmo anche festeggiato i 30 anni di matrimonio", ha scritto il marito della donna sul suo profilo social, pubblicando anche una foto della moglie scomparsa.

"Niente da fare, tutti mi dicono di essere forte e di pensare alle nostre figlie. Certo, lo farò! – aggiunge – Ora sarai anche in un posto bellissimo, pieno di luce e insieme ai tuoi genitori, ma penso ancora che tra poco rientrerai a casa, con il tuo sorriso e i tuoi occhi stupendi, e questo mi fa ancora più male".

Cordoglio anche da parte dell'amministrazione della Città metropolitana di Torino che sui social scrive: "La famiglia della Città metropolitana di Torino si stringe con affetto a Marco Marocco fino a tre anni fa consigliere e poi vicesindaco metropolitano, colpito da un gravisismo lutto: questa mattina in un incidente stradale nel Chivassese è morta la moglie Maria Cristina Mulè. A Marco Marocco e alle sue figlie le sincere condoglianze di amministratori, amministratici e dipendenti di Città metropolitana di Torino".

"Abbiamo appreso con immenso dolore, che ci ha lasciati improvvisamente Cristina, la moglie di Marco Marocco ex Consigliere del Movimento 5 Stelle di Chivasso a causa di un tragico incidente stradale", si legge ancora sulla pagina del Movimento 5 Stelle di Torino.

"In questo momento di grande tristezza e a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle Torino vogliamo esprimere la nostra vicinanza al marito e alla famiglia tutta.Ci stringiamo attorno a loro in questo difficile momento, offrendo il nostro affetto e il nostro sostegno. Ciao Cristina, riposa in pace".