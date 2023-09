Scontro auto bici a Senigallia, bimbo muore a 10 anni mentre gioca con gli amichetti in strada Il bambino aveva deciso di andare a giocare con gli amichetti in strada inforcando la sua bici ma un tragico destino ha spento per sempre la sua vita a poche settimane dal suo undicesimo compleanno.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Dolore e sconforto a Marzocca e in tutta Senigallia per la prematura scomparsa del bimbo di neanche 11 anni che ieri pomeriggio è morto dopo un violento impatto con un’auto in strada mentre giocava in sella alla sua bicicletta. Tantissimi i messaggi di affetto e ricordo del bambino portato via improvvisamete ai suoi familiari in un momento di spensieratezza.

Dopo aver finito le scuole elementari e le vacanze estive, il piccolo aveva da poco iniziato il nuovo anno scolastico nella sua nuova scuola, un istituto secondario di primo grado, e i compiti assegnati per casa probabilmente erano pochi. Nel pomeriggio il bambino infatti aveva deciso di andare a giocare con gli amichetti in strada inforcando la sua bici ma un tragico destino ha spento per sempre la sua vita a poche settimane dal suo undicesimo compleanno.

La tragedia poco prima delle 17 all’incrocio tra via della Resistenza e via Liguori. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo stava uscendo dalla strada laterale quando ha impattato violentemente contro un’auto che percorreva l’altra strada. A seguito dell’impatto tra l’auto e la bicicletta, il piccolo stato sbalzato sul cofano dell’auto e poi violentemente a terra, dove ha battuto la testa. Una scena drammatica a cui ha assistito un suo amichetto che era con lui in bici ma qualche metro più indietro.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e nonostante il tempestivo intervento del 118 e la corsa in ospedale ad Ancora in elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Il bambino è morto in ospedale a causa di un grave trauma cranico e toracico. Una notizia che ha gettato nello sconforto parenti e amici ma anche l’intera comunità di Marzocca dove il bimbo viveva con la famiglia.

Solo ferite leggere i ma sotto shock la conducente della vettura una 42enne del posto. Sulla dinamica esatta dell’incidente sta indagano la polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi. Si ipotizza che la causa dell’incidente possa essere stata una mancata precedenza. La Procura ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente per effettuare le perizie.