Senigallia, bimbo in bici di 11 anni travolto e ucciso da un’auto Il bambino è stato investito da un’auto guidata da una donna: il piccolo, di 11 anni, era in bicicletta insieme a un amico. Ancora da accertare la dinamica della tragedia.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino di 11 anni in sella ad una bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'automobile: l'incidente è avvenuto nel centro della frazione di Marzocca, Senigallia, all'incrocio tra via della Resistenza e via De’ Liguori, tra la scuola dell’infanzia e la chiesa della località: qui è avvenuto lo scontro tra l’11enne in sella a una bicicletta e un’automobile, una Volkswagen Passat al cui volante c'era una 41enne rimasta ferita dai vetri infranti nell’urto. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli agenti della municipale della città marchigiana.

Il bimbo, che era in compagnia di un amico anche lui in bici, è stato travolto ed ha urtato violentemente contro il parabrezza della vettura per poi finire sull'asfalto, riportando traumi alla testa e al torace. Il giovanissimo inizialmente era vigile, poi ha perso i sensi ed è stato intubato sul posto quindi trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in codice rosso, ma è morto dopo il ricovero; anche la donna che era alla guida della vettura è rimasta ferita dai vetri infranti nell'urto. Sul luogo dell'incidente si è precipitato il padre della vittima, che ha accusato un malore. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi.

Nel 2023 oltre 125 ciclisti uccisi sulle strade italiane

I ciclisti continuano dunque ad essere uccisi sulle strade italiane il più delle volte per motivi legati alla distrazione. Secondo l'Osservatorio Ciclisti di ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale ), dal 1° gennaio al 27 agosto 2023 125 persone sono morte mentre erano in sella alla loro bici, un dato in miglioramento rispetto agli ultimi due anni ma con un luglio veramente tragico con ben 34 decessi. Lombardia (27), Emilia Romagna (18) e Veneto (12) sono le regioni con il maggior numero di incidenti, seguite da Toscana, Piemonte, Lazio e Campania.