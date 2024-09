video suggerito

Palermo, bimbo di 9 anni ricoverato in gravi condizioni. L'ipotesi: "Coinvolto in gara ciclistica clandestina" Un bimbo di 9 anni è rimasto ferito in un incidente in via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni. La dinamica resta tutt'ora poco chiara. Nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi che il minore stesse partecipando a una gara ciclistica clandestina.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 27 settembre, un bambino di 9 anni è rimasto ferito in un incidente in via Filippo Pecoraino, nel quartiere Brancaccio, a Palermo. La dinamica resta tutt'ora poco chiara e, a quanto si apprende, le indagini si starebbero concentrando sull'ipotesi di una gara ciclistica clandestina tra bambini.

Il bimbo, residente in via Guarnaschelli, era stato soccorso dai sanitari del 118 con gravi lesioni alla testa e al volto, trasportato subito all'ospedale pediatrico Di Cristina e ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dalla polizia municipale, il piccolo sarebbe caduto dalla bicicletta. A dare l'allarme e a chiedere l'intervento dei soccorritori sarebbe stata una persona che ancora non è stata identificata.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto nei pressi di una fermata dell'autobus del capoluogo siciliano, gli agenti della sezione infortunistica non avrebbero trovato nessuna traccia utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e neppure la bici del bimbo ferito.

Anche i genitori del minore sembra non siano stati in grado di fornire alcun elemento: agli investigatori avrebbero detto di non sapere cosa potrebbe essere successo. Le indagini stanno andando avanti con qualche difficoltà anche perché nessuno avrebbe assistito alla caduta.

Come già detto, ora si sta facendo strada l'ipotesi che il bimbo possa essere rimasto vittima di un incidente durante una gara ciclistica tra bambini non autorizzata.

Questa sarebbe dunque la pista su cui stanno lavorando gli agenti della polizia municipale che indagano sulla vicenda. Sono stati anche acquisiti i video registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dall'analisi delle immagini potrebbero emergere dettagli su quanto accaduto al piccolo.