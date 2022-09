Scomparso da 3 giorni, si cerca Ivan: avrebbe dovuto esibirsi con la sua band ad un festival musicale Si cerca nel Vicentino Ivan Dragicevic. L’uomo, 39 anni, di origine serba e chitarrista in una band musicale, è scomparso dalla casa in cui vive con la madre da venerdì scorso. Si sarebbe dovuto esibire ieri sera in un Festival a Malo.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Ora di apprensione nel Vicentino, dove si cerca Ivan Dragicevic. L'uomo, 39 anni, di origine serba e chitarrista in una band musicale, è scomparso dalla casa in cui vive con la madre ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore da venerdì scorso e la famiglia si è rivolta immediatamente ai carabinieri della compagnia di Valdagno, i quali hanno fatto scattare i protocolli di ricerca previsti in casi come questo.

Chi ne avesse notizie, fanno sapere, può contattare direttamente il 112 o il centralino della compagnia di Valdagno allo 0445/423600.

Dragicevic, che suona la chitarra nel gruppo Ethereal Lus, avrebbe dovuto suonare con la sua band ieri sera a Malo, in occasione della Festa di Santa Libera. La sua assenza, però, ha portato all'annullamento del concerto e la band è stata sostituita da un'altra formazione, come è stato comunicato dal gruppo sulla propria pagina Facebook senza tuttavia specificare il motivo della decisione.

In base alle ricostruzioni, Dragicevic si è allontanato venerdì, senza più fare rientro. I familiari hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma alla fine hanno dovuto rivolgersi ai carabinieri per segnalare la sua scomparsa. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per rintracciare il chitarrista e hanno fatto scattare i previsti protocolli di ricerca.

Non si esclude che l’uomo possa aver fatto rientro in Serbia, senza comunicarlo a parenti ed amici, per quanto l’attenzione sia rivolta nell’Ovest Vicentino e si cerchi di ricostruire i suoi ultimi movimenti. Il 39enne vive in Veneto da qualche anno, dopo aver raggiunto la madre ed essersi integrato nella comunità vicentina locale, anche grazie alla sua passione per la musica.