Scivola e cade nel dirupo per decine di metri, Lucia muore davanti al marito durante l’escursione Il dramma si è consumato domenica mattina lungo un sentiero nel bosco delle Penne mozze a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Lucia Gallina è stata vittima di una caduta nel vuoto di circa 40 metri che si è rivelata fatale.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una giornata di spensieratezza tra la natura facendo qualcosa che amava e con la persona che amava ma in un attimo tutto si è trasformato in tragedia per Lucia Gallina, una donna trevigiana vittima di un terribile incidente in montagna che le è costato la vita. Il dramma si è consumato domenica mattina lungo un sentiero nel bosco delle Penne mozze a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima aveva già percorso gran parte del sentiero che conduce al Bivacco dei Loff quando durante la salita, in tarda mattinata, è avvenuta la tragedia. L'escursionista di 75 anni, originaria di Cornuda ma residente a Nervesa della Battaglia, è scivolata improvvisamente cadendo in un profondo dirupo davanti agli occhi del marito.

È stato proprio l’uomo a lanciare l’allarme al Suem 118, intorno alle 11.30, dopo aver assistito in prima persona al dramma senza poter fare nulla a che se ha provato a raggiungerla. All’arrivo dei soccorsi sul posto, a circa 900 metri di quota, per la donna però era ormai troppo tardi. Lucia Gallina infatti è stata vittima di una caduta nel vuoto di circa 40 metri che si è rivelata fatale. La donna è ruzzolata lungo la scarpata fermandosi solo a ridosso di un albero.

Vista la zona impervia, sul posto è stato necessario l’intervento dell’elicottero di Treviso emergenza che ha dovuto sbarcare il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria con un verricello. Medico e sanitari però purtroppo non hanno potuto che constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati nella caduta.

È stato lo stesso elicottero poi a evacuare la salma della donna, portata a valle a disposizione delle autorità giudiziarie e gli altri due escursionisti, il marito e un'amica che era poco lontano lungo lo stesso sentiero. Al momento non si sa se la donna sia stata vittima di un malore o se sia semplicemente scivolata a causa del terreno reso viscido dalla pioggia.