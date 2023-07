Scivola durante l’escursione, turista precipita per circa cento metri e muore davanti al compagno L’incidente mortale sul Monte Baldo, nel Veronese, è costato la vita a una donna di 54 anni, un turista tedesca che stava compiendo un’escursione col suo compagno.

A cura di Antonio Palma

Ha perso improvvisamente l'equilibrio, probabilmente scivolando, mentre stava compiendo un'escursione col suo compagno sulle Prealpi Gardesane ed è ruzzolata giù a valle per circa centro metri, un caduta terribile che inevitabilmente le è stata fatale. Così è morta tragicamente una turista tedesca di 54 anni che era in vacanza nel nord Italia. Il dramma si è consumato ieri, martedì 11 luglio, durante un'escursione sul Monte Baldo, in provincia di Verona.

Secondo quanto ricostruito finora, la cinquantaquattrenne stava percorrendo assieme al compagno una traccia di sentiero non distante da quello marcato col numero 658 che si trova sulla cresta del Col Santo. Per motivi non meglio specificati, la donna ha messo un piede in fallo, trovando una morte orribile. Una scena a cui ha assistito il compagno che è caduto a sua volta nel tentativo in extremis di afferrarla, senza purtroppo poter fare nulla per lei.

L'allarme è partito in tarda mattinata quando, intorno alle 11.30 è arrivato al 118 di Verona la richiesta di aiuto per una donna precipitata in un dirupo. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Trento Emergenza, che ha sbarcato un'equipe medica e un tecnico di elisoccorso poco lontano dal luogo della tragedia. I soccorritori poi hanno raggiunto a piedi e tentato di rianimare la donna ma ogni sforzo è stato vano e hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto poco dopo.

La salma della vittima è stata successivamente recuperata con il verricello dallo stesso elicottero e trasportata a Caprino Veronese, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche il compagno della donna, ancora sotto shock, è stato imbarcato sull'elicottero di emergenza e portato a valle per le cure del caso.