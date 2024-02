Scivola dalla seggiovia e rischia di cadere nel vuoto, si salva aggrappandosi alle reti di protezione Un 35enne di Roma è scivolato dalla seggiovia dell’impianto di Campo Imperatore, in Abruzzo, rischiando così di cadere nel vuoto. La sua prontezza di riflessi è riuscita però ad evitare il peggio e il 35enne si è aggrappato alla rete di protezione. Il personale dell’impianto è intervenuto per mettere in salvo il giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Attimi di tensione negli impianti di risalita in Abruzzo, dove uno snowboarder ha rischiato la vita sulla seggiovia di Campo Imperatore. L'uomo è scivolato accidentalmente dalla seggiovia, ma è riuscito ad aggrapparsi alle reti di protezione, evitando in questo modo di precipitare per diversi metri. Il 35enne di Roma ha evitato la caduta nel vuoto per poco, grazie ai propri riflessi pronti. Il giovane, infatti, è riuscito ad aggrapparsi a una rete di sicurezza e lo staff della struttura lo ha raggiunto in breve tempo per metterlo in sicurezza.

Secondo quanto reso noto, lo snowboarder sarebbe scivolato inavvertitamente dalla seggiovia, ma la sua prontezza di riflessi è riuscita a metterlo in salvo. Il 35enne infatti si è aggrappato alle reti di protezione, evitando un volo di diversi metri. Le sue urla hanno richiamato il personale dell'impianto, che è riuscito a intervenire immediatamente. L'incidente, infatti, si sarebbe verificato in prossimità della cabina di comando.

La serie di fortunate coincidenze ha favorito un intervento immediato dello staff della struttura, poco prima della discesa dalla seggiovia. Il personale di servizio ha subito raggiunto il 35enne, mettendolo in salvo ed evitando il peggio. Subito dopo l'accaduto, le attività hanno ripreso il loro normale corso subito dopo aver soccorso e messo in salvo lo snowboarder in pericolo.

Il filmato di quanto accaduto ha in breve tempo fatto il giro dei social network, diventando in pochi attimi virale. Immagini da fiato sospeso che fortunatamente sono culminate in un bel sospiro di sollievo. Solo tanta paura, insomma, per il 35enne e per le persone che hanno assistito sgomente alla scena e al salvataggio immediatamente effettuato dal personale di soccorso.

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, né è stato reso noto come il 35enne possa essere quasi scivolato nel vuoto. A salvarlo, infatti, è stata principalmente la sua prontezza di riflessi.