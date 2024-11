video suggerito

Sciopero treni martedì 5 novembre, protesta di 8 ore in tutta Italia per il capotreno accoltellato Lo sciopero nazionale dei treni del 5 novembre è stato indetto unitariamente da tutte le sigle sindacali. La protesta di 8 ore scatterà in tutta Italia e riguarderà tutte le principali aziende del trasporto ferroviario: Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sciopero dei treni martedì 5 novembre in tutta Italia dopo la grave aggressione e l’accoltellamento al capotreno a Genova. La protesta di 8 ore scatterà in tutta Italia e riguarderà tutte le principali aziende del trasporto ferroviario e cioè il personale mobile di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv e Trenord. Lo sciopero nazionale nel settore del trasporto ferroviario è stato indetto unitariamente da tutte le sigle sindacali e scatterà a partire dalle 9:01 e fino alle 16:59 del 5 novembre.

Lo sciopero nazionale dei treni del 5 novembre è stato indetto da tutti i sindacati di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, che denunciano l'aggressione al capotreno a Genova come l'ultima di una lunga serie di "aggressioni al personale mobile" registrate negli ultimi mesi, sottolineando che "a tutt'oggi "non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell'ordine",

Con un comunicato le sigle sindacali dichiarano: “In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi e già denunciate pubblicamente dai sindcati. Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine. Preso atto dell’ennesima aggressione avvenuta questo pomeriggio ai danni di un Capotreno accoltellato gravemente nella tratta Genova Brignole – Busanna su treno regionale 12042, che segue per tempistica, in un’escalation di violenza su scala nazionale, le numerose aggressioni subite dal personale mobile negli ultimi mesi. Assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività. Proclamiamo 8 ore di sciopero nazionale per il giorno 5 novembre 2024 dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente dalle società di trasporto”