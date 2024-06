video suggerito

Sciopero treni il 16 e 17 giugno 2024: orari garantiti Trenitalia, Trenord e motivazioni dello stop Sciopero del personale di Trenitalia e Trenord indetto dalle ore 3.00 di domenica 16 giugno alle ore 2.00 di lunedì 17 giugno 2024. Disagi per i passeggeri per l'intera giornata di domenica, con possibili ritardi o cancellazione dei treni. Nessuna fascia di garanzia per i treni regionali, anche Trenord aderisce allo sciopero senza fasce di garanzia.

A cura di Antonio Palma

Disagi che per chi viaggia in treno durante il weekend a causa di uno sciopero di Trenitalia e Trenord indetto dalle ore 3.00 di domenica 16 giugno alle ore 2.00 di lunedì 17 giugno 2024. L'agitazione sindacale comporterà modifiche al servizio ferroviario per i treni passeggeri per l’intera giornata di domenica, con possibili ritardi o cancellazione dei convogli, anche se comunque sono previsti treni garantiti per le lunghe percorrenze. Allo sciopero aderisce anche il personale di Trenord ma non saranno attive le fasce di garanzia per i regionali poiché lo sciopero è in una giornata festiva.

Sciopero il 16 e 17 giugno 2024, le motivazioni della protesta

Lo sciopero del trasporto ferroviario del 16 e 17 giugno 2024 è stato indetto per l’intero territorio italiano dall’Assemblea nazionale pdm/pdb, l’unione dei sindacati di base di Ferrovie dello Stato. Lo stop riguarda il personale di macchina e di bordo di tutto il gruppo ferrovie dello stato italiane. Alla base della protesta la piattaforma rivendicativa dei lavoratori del Gruppo FS in funzione del rinnovo del contratto di lavoro. I lavoratori chiedono una serie di miglioramenti normativi come lavoro a condizioni vivibili e richieste di adeguamenti economici per recuperare la perdita del potere d’acquisto. La vertenza è sostenuta dai sindacati di base che hanno proclamato lo sciopero.

Sciopero Trenitalia, gli orari e i treni garantiti il 16 e 17 giugno 2024

Lo sciopero nazionale del personale viaggiante di Trenitalia e Trenitalia Tper e del personale di Trenord parte dalle ore 3:00 di domenica 16 giugno e termina alle ore 2:00 di lunedì 17 giugno 2024, orari durante i quali i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Trenitalia assicura comunque servizi minimi di trasporto per i convogli a lunga percorrenza con una lista di treni garantiti in caso di sciopero anche nei giorni festivi.

I treni regionali non sono garantiti

Per lo sciopero dei treni del 16 e 17 giugno 2024 le fasce orarie di garanzia non sono attive per i treni regionali, poiché la protesta è in una giornata festiva. Per questo per chi si mette in viaggio domenica è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione.

Anche Trenord aderisce allo sciopero senza fasce di garanzia

Allo sciopero dei treni regionali del 16 e 17 giugno 2024 aderisce anche il personale di Trenord. Per i treni regionali della compagnia non sono previste fasce di garanzia perché la protesta è in una giornata festiva. Trenord avverte che lo stop potrà generare ripercussioni anche al servizio Suburbano e Aeroportuale. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie.

Come richiedere il rimborso in caso di ritardi o cancellazioni

Trenitalia ricorda che i viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.