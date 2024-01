Sciopero mercoledì 24 gennaio 2024: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di mercoledì 24 gennaio 2024, indetto dai sindacati di base, durerà per tutta la giornata, anche se con modalità territoriali differenti da città a città e con le fasce di garanzia per i pendolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore mercoledì 24 gennaio 2024. I sindacati di categoria hanno indetto una giornata di protesta su tutto il territorio nazionale con lo stop a bus, tram e metro per l'intera giornata, anche se con modalità territoriali differenti, a cui si uniranno altre proteste a livello locale.

Previsti notevoli disagi per i pendolari e chi si sposta con i mezzi pubblici, soprattutto nelle gradi città. A Napoli ad esempio stop ai mezzi pubblici dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine turno. Stessi orari per Roma dove però si fermano anche i taxi. A Milano invece lo stop è previsto dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18 al termine del servizio. Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav di diversi aeroporti. Lo sciopero del trasporto pubblico locale di mercoledì è stato indetto dai sindacati di base Usb, Cobas e Cub.

Sciopero 24 gennaio 2024, motivazioni e modalità della protesta

Lo sciopero nazionale del trasporto pubblico di mercoledì 24 gennaio 2024 è stato indetto dai sindacati di base "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" ma anche "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti". Lo sciopero durerà per l'intera giornata di mercoledì ma ovviamente con le fasce di garanzia per i pendolari, come prevede la legge.

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

A Roma il servizio di bus, tram e metro sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge e cioè da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Lo sciopero riguarda l'intera rete Atac (compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Eav e Anm a Napoli

A Napoli mezzi pubblici Anm fermi dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine turno. Anm infatti comunica che tram, bus, filobus sono garantiti solo dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per le Funicolari ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19:50. Per la Metro1 ultima corsa al mattino da Piscinola ore 09:12 e da Garibaldi ore 09:07. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:33 e da Garibaldi alle ore 19:28. Lo sciopero riguarderà anche l'Eav che ha pubblicato sul proprio sito le corse garantite nelle varie tratte.

Sciopero Trenord e Atm a Milano e in Lombardia

A Milano lo stop dei mezzi pubblici Atm è previsto dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio. Dallo sciopero del trasporto pubblico locale saranno interessati anche i mezzi Trenord operanti sull’infrastruttura Ferrovienord S.p.A mentre sono esclusi i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI. In Lombardia scioperano anche i lavoratori di Movibus per 4 ore: dalle 16.31 alle 20.31.

Lo sciopero di mercoledì 24 gennaio 2024 città per città

Lo sciopero di mercoledì 24 gennaio 2024 riguarderà però anche altri grandi città come Torino dove Gtt ha annunciato che le fasce di garanzia saranno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per il servizio urbano da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 per il servizio extraurbano. A Bologna Tper informa che non sono garantiti gli autobus bus dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. A Firenze e in Toscana, invece, AT ha comunicato che il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.