Sciopero Italo domenica 14 maggio 2023: orari ed elenco dei treni garantiti Domani, domenica 14 maggio 2023, è previsto uno sciopero dei treni Italo di otto ore, dalle 9 alle 17. Molti convogli saranno soppressi ma l’azienda ha comunicato una lista di treni garantiti.

A cura di Antonio Palma

Giornata difficile per chi deve spostarsi coi treni Alta velocità domani, domenica 14 maggio 2023, a causa di uno sciopero dei treni Italo della durata di otto ore, dalle 9 alle 17. L'astensione dal lavoro per tutto il personale della società Italo Ntv è stata indetta unitariamente da tutte le principali sigle sindacali dei ferrovieri per protestare contro il blocco della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel dicembre di due anni fa. Si tratta dunque di uno sciopero interno a Italo che non coinvolgerà nessun addetto di Trenitalia i cui treni circoleranno regolarmente.

Le motivazioni dello sciopero Italo il 14 maggio

Lo sciopero dei treni Italo Ntv di domenica 14 maggio è stato indetto dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Fast Confsal dopo che “la trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021, ha subito un brusco stop dopo undici mesi di serrato confronto, a causa dell’atteggiamento di indisponibilità e chiusura da parte dell’azienda nel fornire risposte concrete alle richieste dei sindacati”. "Le motivazioni alla base dello sciopero – spiegano le organizzazioni sindacali – riguardano in particolare l’insufficienza della proposta economica e il mancato pagamento del premio di risultato nei termini previsti dagli accordi, nonostante i livelli di produttività conseguiti dal personale”.

“Andremo avanti nel percorso di mobilitazione intrapreso, auspicando altresì che la società mostri segnali tangibili per ricomporre la situazione di conflitto determinata, nell’interesse di lavoratrici e lavoratori che grazie al proprio lavoro e al proprio impegno hanno permesso la prosecuzione delle attività e il raggiungimento di risultati economici significativi per l’azienda” concludono i rappresentanti dei lavoratori.

Gli orari dello sciopero dei treni Italo domenica 14 maggio

Lo sciopero dei treni Italo durerà otto ore e precisamente dalle 9.01 alle 16.59 di domenica 14 maggio. Come spiegano i sindacati, saranno garantiti tutti i treni con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero e arrivo previsto entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso e cioè entro le 10. I treni che abbiano arrivo successivamente ad un’ora dall’inizio dello sciopero saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi per i Viaggiatori. Ad ogni modo Italo ha comunicato che durante lo sciopero saranno garantiti alcuni treni, indicati come “servizi minimi”.

L'elenco dei treni garantiti

La società Italo s.p.a. ha annunciato infatti che durante lo sciopero del 14 maggio saranno garantiti alcuni servizi minimi, stilando un elenco di treni garantiti durate le otto ore di stop dei lavoratori del gruppo ferroviario. Si tratta di 44 treni alta velocità a cui si devono aggiungere un treno che arriverà a destinazione entro un'ora dallo sciopero e uno garantito solo per un parte della tratta.

Trenitalia non partecipa allo sciopero

Dallo sciopero del 14 maggio non saranno interessati i treni di Trenitalia, né quelli locali né quelli a lunga percorrenza e Alta velocità. Essendo una protesta relativa ai lavoratori di Italo e al contratto interno, infatti, nessun'altra azienda sarà coinvolta dallo stop.