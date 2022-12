Sciopero generale 16 dicembre, oggi rischio venerdì nero: raffica di stop, dai trasporti alla scuola Sciopero generale oggi venerdì 16 dicembre con rischio e disagi previsti per chi deve spostarsi a causa dello stop dei trasporti locali e nazionali. I sindacati Cgil e Uil scendono in piazza per chiedere al Parlamento di modificare la legge di bilancio.

A cura di Antonio Palma

Rischio venerdì nero per chi deve spostarsi oggi 16 dicembre a causa dello sciopero generale proclamato nei trasporti ma anche in altri settori per protestare contro la Manovra economica del governo. Le proteste, indette dai sindacati Cgil e Uil in tutta Italia per protestare contro la Legge di Bilancio, sono iniziate in settimana ma arriveremo al culmine oggi con una raffica di stop, dai trasporti alla scuola, passando per i benzinai in autostrada.

Lo sciopero generale che ha già riguardato diverse regioni in settimana, si concluderà oggi 16 dicembre interessando Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Provincia di Bolzano, Campania, Liguria, Toscana, Basilicata, Lombardia, Molise, Lazio e Sardegna. Oggi vi sarà inoltre una manifestazione finale alle ore 10 in piazza Madonna di Loreto a Roma dove il segretario generale della Cgil Maurizio Landini terrà il suo intervento conclusivo insieme al segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica.

Oggi dunque a rischio treni, metro e autobus in diverse città e regioni italiane. In particolare si prevedono grossi disagi nelle grandi città e metropoli da Roma a Milano da Napoli a Firenze. Lo stop dei lavoratori però avrà fasce diverse da città a città: a Napoli, ad esempio, si sciopererà dalle 9 alle 13; a Roma dalle 20 alle 24 e a Milano dalle 18 alle 22.

Manifestazione di piazza sono previste in varie città con cortei, presidi e intervento finale dei rappresentanti sindacali. A Napoli manifestazione regionale in piazza del Plebiscito con l'intervento di delegate e delegati alle ore 10.30 e comizio conclusivo alle ore 11.30. A Firenze, corteo con concentramento in piazza dell'Unità italiana alle 9.30 e arrivo in via Martelli. A Bologna dalle ore 10 iniziativa in piazza Lucio Dalla. A Genova dalle 9 concentramento dei manifestanti di fronte alla stazione di piazza Principe.

"La bozza della Legge di bilancio 2023 è sbagliata e produrrà effetti devastanti sui lavoratori e sui pensionati, giornalmente alle prese con il carovita e costretti ad affrontare, dopo un biennio di emergenza sanitaria, una vera e propria pandemia salariale" scrivono i sindacati

Per quanto riguarda i treni le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato lo sciopero del personale del gruppo FS Italiane dalle 9:00 alle 17:00 di venerdì 16 dicembre. Lo stop, che interessa Toscana, Lazio, Campania, Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria, comporterà possibili disservizi per i convogli Trenitalia lungo le tratte nazionali di tipo Intercity e le Regionali. Resta invece regolare la circolazione delle Frecce. I mezzi di Trenord invece si fermeranno dalle 9 alle 13. Come sempre garantite le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.