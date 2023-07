Sciopero dei treni finito, altissime adesioni ma pochi disagi: molti viaggiatori avevano già rinunciato Moltissimi i treni cancellati per lo sciopero di oggi 13 luglio, sia per Trenitalia che per Italo, ma pochi i disagi vissuti in stazione anche perché moltissimi viaggiatori avevano già rinunciato al viaggio. “Altissima adesione” secondo i sindacati. Trenitalia: “L’informazione preventiva ha permesso di limitare i danni”.

A cura di Antonio Palma

Lo sciopero dei treni proclamato per oggi 13 luglio è finito alle ore 15, come previsto dopo l'intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha dimezzato la durata rispetto a quanto avevano annunciato i sindacati. La circolazione ferroviaria sta ora tornando lentamente alla normalità anche se si registrano ancora ritardi. L’adesione dei lavoratori è stata altissima, secondo i rappresentanti dei lavoratori. Moltissimi infatti i treni cancellati tra quelli non garantiti, sia per Trenitalia che per Italo e Trenord, ma pochi i disagi vissuti in stazione anche perché moltissimi viaggiatori avevano già rinunciato al viaggio mentre i pendolari hanno usufruito delle fasce di garanzia.

Sciopero treni 13 luglio: le adesioni dei lavoratori

“Altissime adesioni tra tutti i lavoratori con tante cancellazioni tra i treni non garantiti e ritardi tra quelli che circolano. I ferrovieri di Trenitalia e Italo hanno risposto in massa alla protesta indetta a seguito dell'incapacità di due aziende di chiudere due vertenze aperte da mesi ma anche contro un'ordinanza vergognosa del Ministero dei Trasporti che penalizza lavoratori e lavoratrici e osteggia pesantemente il diritto di sciopero previsto dalla costituzione” hanno dichiarano da Filt Cgil.

In particolare è stata segnalata una adesione allo sciopero dei treni che sfiora il cento per cento in Sardegna, tra il 70 e il 90% in Sicilia e tra il 65 e il 70% in Campania. Buone adesioni segnalate anche in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Code alle biglietterie per chiedere rimborsi o cambi di biglietto si sono registrate un po’ ovunque, da Torino a Milano passando per Roma, Bologna e Napoli dove si è fermata anche la linea 2 della metro gestita da Trenitalia.

Disagi per i turisti ma molti avevano già rinunciato al viaggio

Col passare delle ore, in mattinata sempre più treni venivano riportati come cancellati sul tabellone delle partenze e degli arrivi. Qualche disagio in più per i turisti che non erano a conoscenza dello sciopero di oggi e che cercavano aggiornamenti sull'operatività dei vari convogli in stazione. Come sottolinea Trenitalia, però “l’informazione preventiva ha dato i suoi frutti ed ha permesso di limitare i danni”.

“L’ordinanza del ministro Salvini, oltreché essere illegittima e sbagliata ha creato più confusione e maggiori disagi, illudendo alla vigilia gli utenti che lo sciopero fosse revocato e mandando in tilt il sistema della circolazione dei treni visto che erano state già programmate le cancellazioni” sostengono dalla Cgil che con gli altri sindacati hanno fortemente criticato la decisione del ministro di ridurre l'orario dello sciopero.

Salvini: "Sciopero treni di 24 ore insostenibile e dannoso"

Salvini però difende la sua scelta. "In un caldissimo giovedì di luglio non potevamo lasciare a piedi un milione di lavoratrici e lavoratori, giovani, anziani, pendolari capisco le rivendicazioni dei lavoratori delle ferrovie tanto che ho chiesto alle aziende di riaprire il tavolo per riconoscergli quello che chiedono ma uno sciopero di 24 ore sarebbe stato insostenibile e dannoso per il Paese" ha ribadito il ministro dei Trasporti intervistato dal Tg1, aggiungendo: "I diritti di questi lavoratori non potevano lasciare a piedi altri milioni di lavoratori".