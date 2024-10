video suggerito

Sciopero aerei venerdì 11 ottobre 2024, voli a rischio fino a 4 ore: orari e fasce garantite Sciopero del trasporto aereo domani 11 ottobre a causa della protesta dei lavoratori Techno Sky, società Enav. La protesta è di 4 ore, dalle 13 alle 17, e sarà valida su tutto il territorio nazionale italiano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuovo sciopero del settore aereo domani venerdì 11 ottobre 2024 con voli a rischio per 4 ore, dalle 13 alle 17, a causa della protesta dei lavoratori Techno Sky, società Enav responsabile della gestione e della manutenzione hardware/software degli impianti e dei sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo. La protesta è indetta a livello nazionale da sindacati confederali FILT-CGIL e UILT-UIL e a livello locale dai rappresentanti dei lavoratori di alcuni importanti scali come Milano Linate.

Sciopero dei voli venerdì 11 ottobre 2024, le motivazioni

Lo sciopero aereo di venerdì 11 ottobre di Techno Sky è stato indetto dalle due sigle sindacali Filt Cgil e Uil trasporti per protestare contro il rinnovo contrattuale firmato solo con alcuni rappresentanti dei lavoratori e ritenuto inadeguato. "L'azienda lo scorso 25 luglio ha deciso di sottoscrivere, solo con alcune sigle sindacali, un rinnovo che riconosce aumenti salariali minimi e assolutamente insoddisfacenti, solo in cambio di maggiore flessibilità, e solo ad una piccola parte dei dipendenti, escludendo in questo modo buona parte dei lavoratori del Gruppo. Chiediamo all’azienda di riaprire il confronto per modificare ed integrare questo rinnovo, attualmente insufficiente, e per sostenere la nostra vertenza abbiamo avviato una serie di assemblee su tutto il territorio nazionale che stanno riscontrando grande interesse da parte di lavoratrici e lavoratori" spiegano i sindacati, aggiungendo che "Allo sciopero di domani seguiranno altre azioni di protesta, già a partire dal 12 novembre, che continueranno fino a quando le richieste dei lavoratori non verranno soddisfatte".

Gli orari dello sciopero del trasporto aereo

Lo sciopero del trasporto aereo di domani 11 ottobre avrà durata di 4 ore, dalle 13 alle 17 e sarà valido su tutto il territorio nazionale italiano. Alla protesta dei lavoratori TECHNO SKY si aggiunge anche quella dei lavoratori Enav dell'aeroporto di Palermo punta Raisi che avrà le stesse modalità.

Le fasce di garanzia Enac

Come prevede la normativa vigente riportata dal sito ufficiale Enac, durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Lo sciopero di domani però avverrà fuori dalle fasce di garanzia e cioè dalle 13 alle 17. Informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.