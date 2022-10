Sciopero aerei 21 ottobre 2022: i voli garantiti e come richiedere il rimborso Sarà una giornata nera per chi ha in programma di viaggiare in aereo.Saranno comunque garantiti i voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. I lavoratori di Vueling organizzeranno un presidio a Fiumicino. Coinvolto anche il personale di Ryanair e EasyJet.

A distanza di tre settimane dall'ultima protesta, domani, 21 ottobre, sarà un venerdì nero per i trasporti. Ad essere colpito sarà soprattutto il personale del trasporto aereo Enav: Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero nazionale. Coinvolgerà anche i dipendenti delle compagnie aeree Ryanair, Vueling ed Easyjet.

I sindacati lamentano problemi di organici, organizzazione dei turni di lavoro, e mancato rinnovo del contratto. L'’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda tuttavia che durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

I motivi dello sciopero degli aerei di venerdì 21 ottobre

“Purtroppo dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza” si legge in una nota dei sindacati.

Nel dettaglio, "l’applicazione e l’evoluzione del piano industriale, l’adeguamento degli organici, l’organizzazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto, sono tutti elementi importanti che attendono da troppo tempo una risposta. Per questo motivo porteremo avanti la nostra protesta anche con altre azioni future se si renderanno necessarie".

Sciopero Ryanair, Easyjet e Vueling: orari e voli garantiti il 21 ottobre

Sono oltre 250mila passeggeri italiani che subiranno un disservizio (stima di ItaliaRimborso).

Lo sciopero interesserà in modo particolare i piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling, che saranno coinvolti in un presidio dalle 10 alle 14 all’aeroporto di Fiumicino. Scrivono Filt-Cgil e Uiltrasporti: “La mobilitazione di 24 ore è stata indetta, dopo la protesta dello scorso 1 ottobre, in assenza di riscontri, dalla compagnia spagnola, parte del Gruppo IAG che include anche British Airways e Iberia, alle nostre richieste”.

Coinvolto anche il personale della low-cost EasyJet: sciopereranno i piloti, dalle 11 alle 15. La manifestazione è stata indetta da Anpac, l’Associazione nazionale professionale aviazione civile.

La Federazione lavoratori aziende italiane (Flai) ha aderito alla mobilitazione e ha proclamato anche lo sciopero dei lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling. Ecco perché Ryanair ha dovuto cancellare alcuni voli: “A causa di uno sciopero dei Controllori di Volo di 24 ore a partire dalle 00:00 di venerdi (21 Ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l'Italia. Tutti i 110,000 passeggeri Ryanair interessati sono stati notificati ed informati delle loro opzioni”

Saranno garantite le prestazioni "indispensabili", ovvero i voli programmati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, come si legge sul sito ufficiale di Enac. Inoltre informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardo dei voli

Le compagnie hanno già provveduto da giorni a cancellare i collegamenti: in questo caso al passeggero dovrebbe essere proposto un volo alternativo, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Qualora non venga riprotetto, il cliente ha diritto a chiedere il rimborso di un eventuale viaggio sostitutivo che dovrà acquistare autonomamente (con la stessa meta). Non potrà invece richiedere una semplice compensazione pecuniaria.